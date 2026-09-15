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W poprzednim odcinku zrozpaczona Blanka przez wiele godzin szukała małej Niny. Sprawę porwania dziewczynki prowadzili policjanci z komendy wojewódzkiej, Dorota Kowal i Radosław Biegun. Gdy Mario pojawił się na miejscu, szybko znalazł się wśród głównych podejrzanych. Matylda wyznała Falkowiczowi, że ma nowego chłopaka, a profesor postanowił poznać wybranka córki. Dziewczyna zaprosiła Dariusza na rodzinną kolację, na której pojawił się też Michał. Kiedy Falkowicz odkrył, że ratownik jest od Matyldy starszy o kilkanaście lat, z trudem opanował emocje. Do Leśnej Góry trafili również kierowca po wypadku, któremu groziła amputacja nogi, oraz seniorka ze zwężeniem tętnicy szyjnej. To właśnie tej pacjentce Milewska pomogła tuż przed zaginięciem Niny.
„Na dobre i na złe” odcinek 998 - streszczenie
Do Trettera trafi roczna dziewczynka pozostawiona w oknie życia. Policja wciąż będzie szukać małej Niny. Funkcjonariusze będą chcieli przesłuchać starszą kobietę, której Blanka pomagała w parku, lecz stan pacjentki nagle się pogorszy. Mario zacznie podejrzewać, że porwanie córki to zemsta mafii. Pojedzie więc do więzienia, by porozmawiać z Sergiem. Doktor Malewicz spotka się z prokuratorem Grecem w sprawie możliwego aktu oskarżenia wobec doktora Dobrego. Szybko odkryje jednak, że sama została posądzona o naruszenie nietykalności i uszkodzenie ciała. Dodatkowo zaskoczy ją niespodziewane spotkanie z Jakubem w prokuraturze.
„Na dobre i na złe” odcinek 998 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
998. odcinek „Na dobre i na złe” zostanie wyemitowany 23 września 2026 roku w TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 20:50. W tle nadal będą trwały poszukiwania Niny. Doktor Malewicz będzie musiała też zmierzyć się z poważnymi zarzutami.
„Na dobre i na złe” - opis serialu i obsada
„Na dobre i na złe” to polski serial medyczno-obyczajowy emitowany w TVP2 od 1999 roku. Akcja rozgrywa się w szpitalu w Leśnej Górze. Losy lekarzy, pielęgniarek, ratowników i pacjentów łączą medyczne dramaty z prywatnymi problemami bohaterów. Na co dzień muszą oni podejmować trudne decyzje, przeprowadzać operacje i pracować pod presją czasu. Nie brakuje też związków, przyjaźni, ambicji oraz rodzinnych konfliktów. W serialu występują m.in.:
- Michał Żebrowski jako profesor Andrzej Falkowicz
- Mateusz Janicki jako Michał Wilczewski
- Pola Gonciarz jako Blanka Milewska
- Amelia Czaja jako Matylda Smuda
- Aleksandra Grabowska jako Gloria Krasucka
- Tomasz Ciachorowski jako Maksymilian Beger
- Emilia Komarnicka-Klynstra jako Agata Woźnicka
- Aleksandra Hamkało jako Julia Burska
- Piotr Głowacki jako Artur Bart
- Piotr Garlicki jako Stefan Tretter
- Katarzyna Skrzynecka jako Alina Fisher
- Marcin Zacharzewski jako Borys Jakubek
- Marcin Urbanke jako Tadeusz Borucki
- Filip Bobek jako Marcin Molenda
- Paulina Gałązka jako Dominika Grec
- Mateusz Damięcki jako Krzysztof Radwan