W poprzednim odcinku zrozpaczona Blanka przez wiele godzin szukała małej Niny. Sprawę porwania dziewczynki prowadzili policjanci z komendy wojewódzkiej, Dorota Kowal i Radosław Biegun. Gdy Mario pojawił się na miejscu, szybko znalazł się wśród głównych podejrzanych. Matylda wyznała Falkowiczowi, że ma nowego chłopaka, a profesor postanowił poznać wybranka córki. Dziewczyna zaprosiła Dariusza na rodzinną kolację, na której pojawił się też Michał. Kiedy Falkowicz odkrył, że ratownik jest od Matyldy starszy o kilkanaście lat, z trudem opanował emocje. Do Leśnej Góry trafili również kierowca po wypadku, któremu groziła amputacja nogi, oraz seniorka ze zwężeniem tętnicy szyjnej. To właśnie tej pacjentce Milewska pomogła tuż przed zaginięciem Niny.

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„Na dobre i na złe” odcinek 998 - streszczenie

Do Trettera trafi roczna dziewczynka pozostawiona w oknie życia. Policja wciąż będzie szukać małej Niny. Funkcjonariusze będą chcieli przesłuchać starszą kobietę, której Blanka pomagała w parku, lecz stan pacjentki nagle się pogorszy. Mario zacznie podejrzewać, że porwanie córki to zemsta mafii. Pojedzie więc do więzienia, by porozmawiać z Sergiem. Doktor Malewicz spotka się z prokuratorem Grecem w sprawie możliwego aktu oskarżenia wobec doktora Dobrego. Szybko odkryje jednak, że sama została posądzona o naruszenie nietykalności i uszkodzenie ciała. Dodatkowo zaskoczy ją niespodziewane spotkanie z Jakubem w prokuraturze.

„Na dobre i na złe” odcinek 998 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

998. odcinek „Na dobre i na złe” zostanie wyemitowany 23 września 2026 roku w TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 20:50. W tle nadal będą trwały poszukiwania Niny. Doktor Malewicz będzie musiała też zmierzyć się z poważnymi zarzutami.

„Na dobre i na złe” - opis serialu i obsada

„Na dobre i na złe” to polski serial medyczno-obyczajowy emitowany w TVP2 od 1999 roku. Akcja rozgrywa się w szpitalu w Leśnej Górze. Losy lekarzy, pielęgniarek, ratowników i pacjentów łączą medyczne dramaty z prywatnymi problemami bohaterów. Na co dzień muszą oni podejmować trudne decyzje, przeprowadzać operacje i pracować pod presją czasu. Nie brakuje też związków, przyjaźni, ambicji oraz rodzinnych konfliktów. W serialu występują m.in.:

Michał Żebrowski jako profesor Andrzej Falkowicz

Mateusz Janicki jako Michał Wilczewski

Pola Gonciarz jako Blanka Milewska

Amelia Czaja jako Matylda Smuda

Aleksandra Grabowska jako Gloria Krasucka

Tomasz Ciachorowski jako Maksymilian Beger

Emilia Komarnicka-Klynstra jako Agata Woźnicka

Aleksandra Hamkało jako Julia Burska

Piotr Głowacki jako Artur Bart

Piotr Garlicki jako Stefan Tretter

Katarzyna Skrzynecka jako Alina Fisher

Marcin Zacharzewski jako Borys Jakubek

Marcin Urbanke jako Tadeusz Borucki

Filip Bobek jako Marcin Molenda

Paulina Gałązka jako Dominika Grec

Mateusz Damięcki jako Krzysztof Radwan