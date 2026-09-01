Ostatnie odcinki "Akacjowej 38" kręciły się wokół przygotowań do wielkiego otwarcia, choć bohaterowie i tak mieli swoje małe problemy. Rosina źle znosiła menopauzę i dawała się we znaki wszystkim dookoła. Trini zorientowała się, że przytyła i nie dopina kostiumu szytego specjalnie na uroczystość, ale Fabiana pomogła poprawić kreację. Fabiana namówiła też Ramona, żeby poszedł z żoną na inaugurację. Samuel oficjalnie otworzył galerię i przy tej okazji podziękował Lucii za wsparcie. Czy po tych radosnych chwilach przyjdzie czas na dramat?

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Akacjowa 38" odc. 952 - streszczenie

Uroczyste otwarcie Galerii Alday zamienia się w koszmar, gdy w budynku wybucha potężna eksplozja. Dwie osoby giną, a wielu gości zostaje rannych, w tym Liberto i Trini. Galeria jest niemal doszczętnie zniszczona, a Samuel kompletnie się załamuje. Lucia uchodzi z życiem dzięki pomocy przystojnego nieznajomego, który wyciąga ją z opresji. Tuż przed wybuchem Lucia zauważa na portrecie markizów de Valmez krzyżyk identyczny z tym, który dostała od matki. W tym samym czasie Servando chce dorobić i za opłatą pożycza elektryczny pas Rosiny, czym oburza Susanę.

Akacjowa 38" odc. 952 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Ta hiszpańska telenowela kostiumowa od dawna ma wiernych widzów i wciąż trzyma ich przed telewizorami. Odcinki o mieszkańcach madryckiej kamienicy TVP1 pokazuje regularnie w dni powszednie. Serial można oglądać na antenie TVP1. Odcinek 952 TVP1 pokaże 9 września 2026 roku o 18:40.

Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

"Akacjowa 38" to telenowela osadzona na początku XX wieku, opowiadająca o losach kilku mieszczańskich rodzin. Akcja toczy się w luksusowej kamienicy w Madrycie, gdzie codzienność lokatorów miesza się z dramatami i intrygami. Serial doceniono za barwne postacie, dopracowaną scenografię i umiejętne budowanie napięcia. W obsadzie serialu są m.in.:

Amparo Fernandez

Arantxa Aranguren

Inma Perez

Juanma Navas

Marc Parejo

Roger Berruezo

Sandra Marchena

Sara Miquel

Sheyla Farina