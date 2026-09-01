"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 952

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-09-01 6:55

W 952. odcinku "Akacjowej 38" spokój mieszkańców pęka w jednej chwili, a święto zamienia się w dramat. Lucia znajdzie się w śmiertelnym niebezpieczeństwie, a pomoc nadejdzie z najmniej spodziewanej strony. Do tego wychodzą na jaw tropy z przeszłości, które mogą sporo namieszać w historii młodej bohaterki.

Ostatnie odcinki "Akacjowej 38" kręciły się wokół przygotowań do wielkiego otwarcia, choć bohaterowie i tak mieli swoje małe problemy. Rosina źle znosiła menopauzę i dawała się we znaki wszystkim dookoła. Trini zorientowała się, że przytyła i nie dopina kostiumu szytego specjalnie na uroczystość, ale Fabiana pomogła poprawić kreację. Fabiana namówiła też Ramona, żeby poszedł z żoną na inaugurację. Samuel oficjalnie otworzył galerię i przy tej okazji podziękował Lucii za wsparcie. Czy po tych radosnych chwilach przyjdzie czas na dramat?

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Akacjowa 38" odc. 952 - streszczenie

Uroczyste otwarcie Galerii Alday zamienia się w koszmar, gdy w budynku wybucha potężna eksplozja. Dwie osoby giną, a wielu gości zostaje rannych, w tym Liberto i Trini. Galeria jest niemal doszczętnie zniszczona, a Samuel kompletnie się załamuje. Lucia uchodzi z życiem dzięki pomocy przystojnego nieznajomego, który wyciąga ją z opresji. Tuż przed wybuchem Lucia zauważa na portrecie markizów de Valmez krzyżyk identyczny z tym, który dostała od matki. W tym samym czasie Servando chce dorobić i za opłatą pożycza elektryczny pas Rosiny, czym oburza Susanę.

Akacjowa 38" odc. 952 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Ta hiszpańska telenowela kostiumowa od dawna ma wiernych widzów i wciąż trzyma ich przed telewizorami. Odcinki o mieszkańcach madryckiej kamienicy TVP1 pokazuje regularnie w dni powszednie. Serial można oglądać na antenie TVP1. Odcinek 952 TVP1 pokaże 9 września 2026 roku o 18:40.

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Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

"Akacjowa 38" to telenowela osadzona na początku XX wieku, opowiadająca o losach kilku mieszczańskich rodzin. Akcja toczy się w luksusowej kamienicy w Madrycie, gdzie codzienność lokatorów miesza się z dramatami i intrygami. Serial doceniono za barwne postacie, dopracowaną scenografię i umiejętne budowanie napięcia. W obsadzie serialu są m.in.:

  • Amparo Fernandez
  • Arantxa Aranguren
  • Inma Perez
  • Juanma Navas
  • Marc Parejo
  • Roger Berruezo
  • Sandra Marchena
  • Sara Miquel
  • Sheyla Farina
Zaskoczony Samuel i Servando w Akacjowej 38. O dramatycznym wybuchu w galerii przeczytasz na Eska.
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Akacjowa 38
akacjowa 38 streszczenie