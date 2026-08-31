Ostatnio w rezydencji nie było ani chwili spokoju, a napięcie tylko rosło. W poprzednim odcinku Catalina za wszelką cenę próbowała wyjaśnić sprawę otrucia. Dlatego wypytywała Petrę o to, kto mógł mieć na pieńku z hrabią de Ayali. Ochmistrzyni podzieliła się swoimi podejrzeniami. Tymczasem Jana wspierała Martinę i przekonywała ją, że służba wierzy w jej niewinność. Cruz naciskała na Ignacia, żeby nie zgłaszał sprawy na policję. Ignacio w końcu ustąpił, ale postawił jeden warunek. Petra skarżyła się Rómulowi na brak szacunku ze strony służby, a Jana nadal szukała okazji, żeby odwiedzić Píę. Jakie będą konsekwencje tych wydarzeń?

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La Promesa - pałac tajemnic" odc. 472 - streszczenie

Zgodnie z wolą hrabiego de Ayali Margarita wywozi córkę do sanatorium. W tym samym czasie Lorenzo przekonuje Marię Antonię, żeby spróbowała odbudować relację z Alonsem. Po długiej nieobecności Virtudes wraca do pałacu zdruzgotana tym, co spotkało ją u teściów. Zamieszanie robi się, gdy w pałacu pojawia się Adriano i odwiedza Catalinę. Cruz jest oburzona. Lope i Vera spędzają ze sobą coraz więcej czasu, a Santos robi się o to coraz bardziej zazdrosny.

La Promesa - pałac tajemnic" odc. 472 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Kto chce śledzić dalsze losy mieszkańców posiadłości, powinien zarezerwować sobie popołudnie. Serial ma wiernych widzów, a kolejne odcinki przyciągają przed ekrany fanów historii Jany i Manuela. "La Promesa" jest emitowana na TVP2, więc można na bieżąco śledzić wszystkie intrygi. Nowy odcinek jest już niedługo, więc warto zapisać sobie termin. Odcinek 472 serialu "La Promesa - pałac tajemnic" będzie można obejrzeć 8 września 2026 roku o 15:05 na TVP2.

La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

"La Promesa – pałac tajemnic" to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja rozgrywa się w Andaluzji na początku ubiegłego wieku. Historia skupia się na Janie, która zatrudnia się w posiadłości, by poznać prawdę o śmierci matki. Na miejscu wszystko komplikuje się przez uczucie do syna markiza, co szybko prowadzi do konfliktów między klasami. Serial łączy romans, wątek kryminalny i rodzinne sekrety. W obsadzie są m.in.:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)