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Ostatnio w rezydencji nie było ani chwili spokoju, a napięcie tylko rosło. W poprzednim odcinku Catalina za wszelką cenę próbowała wyjaśnić sprawę otrucia. Dlatego wypytywała Petrę o to, kto mógł mieć na pieńku z hrabią de Ayali. Ochmistrzyni podzieliła się swoimi podejrzeniami. Tymczasem Jana wspierała Martinę i przekonywała ją, że służba wierzy w jej niewinność. Cruz naciskała na Ignacia, żeby nie zgłaszał sprawy na policję. Ignacio w końcu ustąpił, ale postawił jeden warunek. Petra skarżyła się Rómulowi na brak szacunku ze strony służby, a Jana nadal szukała okazji, żeby odwiedzić Píę. Jakie będą konsekwencje tych wydarzeń?
La Promesa - pałac tajemnic" odc. 472 - streszczenie
Zgodnie z wolą hrabiego de Ayali Margarita wywozi córkę do sanatorium. W tym samym czasie Lorenzo przekonuje Marię Antonię, żeby spróbowała odbudować relację z Alonsem. Po długiej nieobecności Virtudes wraca do pałacu zdruzgotana tym, co spotkało ją u teściów. Zamieszanie robi się, gdy w pałacu pojawia się Adriano i odwiedza Catalinę. Cruz jest oburzona. Lope i Vera spędzają ze sobą coraz więcej czasu, a Santos robi się o to coraz bardziej zazdrosny.
La Promesa - pałac tajemnic" odc. 472 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Kto chce śledzić dalsze losy mieszkańców posiadłości, powinien zarezerwować sobie popołudnie. Serial ma wiernych widzów, a kolejne odcinki przyciągają przed ekrany fanów historii Jany i Manuela. "La Promesa" jest emitowana na TVP2, więc można na bieżąco śledzić wszystkie intrygi. Nowy odcinek jest już niedługo, więc warto zapisać sobie termin. Odcinek 472 serialu "La Promesa - pałac tajemnic" będzie można obejrzeć 8 września 2026 roku o 15:05 na TVP2.
La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada
"La Promesa – pałac tajemnic" to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja rozgrywa się w Andaluzji na początku ubiegłego wieku. Historia skupia się na Janie, która zatrudnia się w posiadłości, by poznać prawdę o śmierci matki. Na miejscu wszystko komplikuje się przez uczucie do syna markiza, co szybko prowadzi do konfliktów między klasami. Serial łączy romans, wątek kryminalny i rodzinne sekrety. W obsadzie są m.in.:
- Ana Garcés (jako Jana Expósito)
- Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
- Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
- Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
- María Castro (jako Pía Adarre)
- Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
- Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
- Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
- Teresa Quintero (jako Candela García)
- Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
- Paula Losada (jako Jimena)
- Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
- Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
- Marga Martínez (jako Petra Arcos)
- Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
- Sara Molina (jako María Fernández)
- Laura Simón (jako Lola Montoro)
- Rafa de Vera (jako Conrado Funes)