Pamiętacie serial "Londyńczycy"? Od premiery minęło już 18 lat

Pod koniec 2008 roku Telewizja Polska wyemitowała pierwszy odcinek serialu, który błyskawicznie podbił serca widzów. Premiera "Londyńczyków" odbyła się 23 października 2008 roku, co oznacza, że od tego momentu minęły już niemal dwie dekady. Produkcja, która przyciągnęła przed ekrany blisko 5 milionów Polaków, opowiadała o losach młodych emigrantów szukających swojego miejsca w tętniącym życiem Londynie.

Serial w realistyczny sposób ukazywał ich zmagania, marzenia i dylematy, z którymi mierzyli się z dala od domu. Ostatecznie powstały dwie serie, a emisję zakończono pod koniec 2009 roku, pozostawiając wielu fanów z niedosytem.

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Gwiazdorska obsada, która przyciągała przed ekrany

Siłą napędową serialu była jego znakomita obsada, w której znalazły się zarówno wschodzące gwiazdy, jak i uznani aktorzy. W główne role wcielili się między innymi:

Natalia Rybicka jako Joanna Koryn,

jako Joanna Koryn, Lesław Żurek jako Andrzej Koryn,

jako Andrzej Koryn, Robert Więckiewicz w roli Marcina Malca,

w roli Marcina Malca, Gabriela Muskała jako Ewa Malec,

jako Ewa Malec, Rafał Maćkowiak jako Paweł Kozłowski,

jako Paweł Kozłowski, Przemysław Sadowski , który zagrał Dariusza Michalskiego,

, który zagrał Dariusza Michalskiego, Roma Gąsiorowska w roli barwnej Marioli,

w roli barwnej Marioli, Grażyna Barszczewska jako Nina Strzegomska.

Jak dziś wyglądają bohaterowie "Londyńczyków"? Zobacz ich metamorfozy

Od zakończenia zdjęć do "Londyńczyków" minęło już wiele lat. W tym czasie aktorzy, którzy wcielali się w kultowe postacie, przeszli niejedną metamorfozę. Dla wielu z nich role w tej produkcji były ważnym etapem w karierze, która później potoczyła się w różnych kierunkach. Czas odcisnął na nich swoje piętno, zmieniając ich wygląd i wizerunek.

Niektórzy z nich są niemal nie do poznania, inni zdają się być odporni na upływ lat. Jak bardzo zmienili się od czasu, gdy śledziliśmy ich losy w deszczowym Londynie? Zapraszamy do naszej galerii, w której prezentujemy niezwykłe porównania zdjęć obsady serialu "Londyńczycy" kiedyś i dziś.