W poprzednim odcinku "Panny młodej" sukces zorganizowanej kwesty doprowadził Cihana i Beyzę do wściekłości. Cihan nie zamierzał odpuścić i zaczął naciskać na Hancer, żądając, by jak najszybciej oddała dom. W tym czasie Mukadder wreszcie odkryła, kto stał za szantażem, który od dawna dręczył rodzinę. Sila była już prawie zdecydowana wyjechać ze Stambułu, żeby wreszcie odciąć się od problemów. Te plany stanęły jednak pod znakiem zapytania, gdy Engin niespodziewanie złożył jej propozycję, która mogła wywrócić jej życie do góry nogami. Czy ta szansa zatrzyma ją w mieście na dłużej?

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"Panna młoda" odc. 190 - streszczenie

W 190. odcinku Hancer dostanie zaproszenie na kolację od tajemniczego darczyńcy i będzie w szoku. Sila w końcu przyjmie ofertę Engina i zgodzi się prowadzić jego dom. To da jej choć trochę stabilizacji. Do ostrej konfrontacji dojdzie też między Mukadder a Deryą. Seniorka rodu zażąda wyjaśnień i zagrozi konsekwencjami. Sila w końcu zbierze się na odwagę i powie Cihanowi wprost, co o nim myśli. Na koniec Derya podejmie drastyczną decyzję i wyrzuci Yoncę z domu.

"Panna młoda" odc. 190 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Losy bohaterów "Panny młodej" można śledzić w TVP2, gdzie regularnie pojawiają się kolejne odcinki. Jeśli nie chcecie przegapić nowych wydarzeń z życia Hancer i jej bliskich, zarezerwujcie sobie czas późnym popołudniem. Serial ma stałe miejsce w ramówce i przyciąga przed ekrany wielu widzów. Odcinek 190 serialu "Panna młoda" TVP2 pokaże 5 września 2026 roku o 17:20.

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

"Panna młoda" opowiada o losach młodej Hancer i bogatego spadkobiercy, Cihana. Ich drogi krzyżują się przez trudne decyzje i zaaranżowane małżeństwo, które z czasem przeradza się w prawdziwe uczucie. Nie brakuje tu rodzinnych intryg, trudnych wyborów i walki o szczęście, mimo zasad panujących w rezydencji. W obsadzie jest wielu aktorów znanych z tureckich seriali. W serialu grają:

Talya Çelebi (jako Hançer)

Türkseve (jako Cihan)

Can Tarakçı (jako Cemil)

Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

Elif Çapkin (jako Yonca)

Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

Sidal Damar (jako Sinem)

Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

Türker, Kantar (jako Emir)

Çisel Kuskan (jako Beyza)

Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)