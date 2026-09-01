Magdalena Fręch i Magda Linette w US Open. O której zagrają Polki?

Kiedy zagrają Fręch i Linette?

Jako pierwsza z dwóch reprezentantek Polski wystąpi we wtorek Magdalena Fręch. Łodzianka zmierzy się z rozstawioną z numerem 14. Amerykanką Ivą Jovic. Ten pojedynek wyznaczono jako trzeci w kolejności na danym korcie. Oczekuje się, że panie rozpoczną grę po godzinie 21.00, choć bardziej realny scenariusz to start po 22.00 czasu polskiego.

Znacznie dłużej na swoje spotkanie poczeka Magda Linette. Poznanianka skrzyżuje rakiety z brytyjską tenisistką Francescą Jones, która przedarła się przez kwalifikacje. Mecz ten zaplanowano jako czwarty z rzędu na tej samej arenie. Oznacza to, że pierwsza piłka może zostać przebita prawdopodobnie dopiero w okolicach północy.

Kto z Polaków gra dalej?

Wcześniej w nowojorskim turnieju swoje pierwsze pojedynki rozegrali inni Biało-Czerwoni. W niedzielę i poniedziałek awans do drugiej fazy US Open wywalczyli Iga Świątek (8.), Hubert Hurkacz oraz Kamil Majchrzak. Cała trójka zdołała pokonać swoich rywali i pozostaje w grze o prestiżowe trofeum.

Niestety, nie wszystkim powiodło się na twardych kortach Flushing Meadows. Z rywalizacją na etapie pierwszej rundy pożegnała się Maja Chwalińska (20.). Teraz uwaga polskich kibiców skupia się na występach Magdaleny Fręch i Magdy Linette.