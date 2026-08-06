W poprzednim odcinku "Akacjowej 38" nie brakowało trudnych decyzji i rodzinnych napięć. Doktor Taronji zgodził się przeprowadzić ryzykowną, ale konieczną operację pułkownika Artura. Diego powiedział Samuelowi o planowanym wyjeździe do Huelvy z Blanką i dzieckiem, co wywołało u brata gwałtowną reakcję. Potem Samuel poszedł do Ursuli i wyjawił jej swój mroczny plan dotyczący małego Moisesa, bo liczył, że w ten sposób odzyska ukochaną. Była też scena zazdrości Rosiny o Liberta, którego na ulicy obległy fanki proszące o autografy. Na koniec Ramon próbował odkupić La Deliciosę od Iniga, ale spotkał się ze stanowczą odmową. Co będzie dalej?

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"Akacjowa 38" odc. 934 - streszczenie

Don Ramon składa Inigowi bardzo korzystną propozycję, ale ten pozostaje nieugięty i nie chce sprzedawać La Deliciosy. Flora ma jednak inne zdanie. Pilnie potrzebuje pieniędzy na ratowanie El Peny i uważa, że to jedyna szansa, by zdobyć gotówkę. Tymczasem w rezydencji Aldayów Samuel przystępuje do podziału spadku po ojcu i robi wszystko, by wyglądało to uczciwie. Diego zaczyna jednak podejrzewać, że brat sfałszował jego list z sanatorium. Do tego dochodzą kolejne napięcia, bo Lolita ma dość Antonita, który bardziej zajmuje się swoim nowym wynalazkiem niż nią. Na koniec Riera wysyła Diegowi wiadomość, że ma dla niego ważne wieści.

"Akacjowa 38" odc. 934 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

"Akacjowa 38" to hiszpańska produkcja kostiumowa, która wciąż ma wiernych widzów. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku na TVP1. Odcinek 934 zostanie wyemitowany 14 sierpnia 2026 roku o 18:25.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

"Akacjowa 38" to hiszpańska telenowela kostiumowa osadzona w Madrycie na początku XX wieku. Serial opowiada o mieszkańcach kamienicy przy tytułowej ulicy, gdzie sekrety i uczuciowe zawirowania są na porządku dziennym. To historia z domieszką dramatu i romansu, która pokazuje też różnice między klasami społecznymi. W obsadzie serialu występują:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)