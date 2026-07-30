"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 929

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-07-30 9:43

W 929. odcinku "Akacjowej 38" napięcie znów rośnie. Ursula spróbuje rozegrać Blankę i podstępem wyciągnąć od niej ważne informacje, ale tym razem trafi na twardy opór. Na dodatek w kamienicy ktoś zacznie kręcić coraz mniej wiarygodnie i szybko okaże się, że prawda nie daje się już dłużej ukrywać.

W "Akacjowej 38" ostatnio nie ma chwili wytchnienia, a bohaterowie co rusz stają przed trudnymi decyzjami. Antonito poświęcał każdą wolną chwilę na swój projekt nowoczesnych wycieraczek do auta, a Carmen zaskoczyła wszystkich, wycofując oskarżenie wobec Ursuli o próbę zabójstwa. Mieszkańcy zebrali się też, by pożegnać Estebana, który wyrusza na Grenlandię i zostawia za sobą dawne sprawy. Blanka i Diego zamówili mszę za rzekomo zmarłą córeczkę, a to znów skończyło się awanturą z Ursulą w roli głównej. Ursula posunęła się nawet do szantażu. Naciskała Leonor, grożąc, że odbierze sobie życie, jeśli nie dostanie informacji o Moisesie. Czy po tym wszystkim w kamienicy wreszcie zapanuje spokój?

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"Akacjowa 38" odc. 929 - streszczenie

Flora obiecuje El Penie, że zrobi wszystko, by pomóc mu wyjść na wolność. Tymczasem Ursula udaje załamaną i liczy, że w ten sposób wyciągnie z Blanki informacje o tym, gdzie jest Moises. Blanka nie daje się nabrać i szybko ucina tę grę macochy. Trini przypadkiem odkrywa, że Antonito tylko udaje ból kolana. To jego wymówka, żeby nie pomagać ojcu i móc spokojnie dłubać przy tajemniczym urządzeniu. Prosi Trini o jeszcze jeden dzień, bo chce dokończyć projekt, zanim pokaże go innym. Na koniec Ursula pojawia się na poddaszu i żąda, żeby Carmen natychmiast do niej wróciła.

"Akacjowa 38" odc. 929 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

"Akacjową 38" można oglądać na antenie TVP1. Serial leci regularnie, więc łatwo być na bieżąco z tym, co dzieje się w madryckiej kamienicy. Jeśli chcecie być na bieżąco z wątkiem Blanki i Ursuli, najlepiej nastawić się na popołudniową emisję. Odcinek 929 "Akacjowej 38" TVP1 pokaże 7 sierpnia 2026 roku o 18:25.

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"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

"Akacjowa 38" to telenowela kostiumowa osadzona w Madrycie na początku XX wieku. Historia kręci się wokół mieszkańców kamienicy przy tytułowej ulicy, gdzie ścierają się ludzie z różnych klas społecznych. Serial wciąż ma w Polsce wiernych widzów, bo nie brakuje w nim miłosnych zwrotów akcji i tajemnic z przeszłości. Kostiumy i scenografia dobrze oddają klimat dawnej Hiszpanii, a w tle cały czas toczą się rodzinne dramaty. W obsadzie są między innymi:

  • Amparo Fernandez
  • Arantxa Aranguren
  • Inma Perez
  • Juanma Navas
  • Marc Parejo
  • Roger Berruezo
  • Sandra Marchena
  • Sara Miquel
  • Sheyla Farina
Uśmiechnięta bohaterka Akacjowej 38 w ozdobnym kapeluszu rozmawia z mężczyzną. O losach serialu przeczytasz na Eska.
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Akacjowa 38
akacjowa 38 streszczenie