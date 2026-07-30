To imię oznacza "jaśniejącego sławą". Nosi je słynny polski piłkarz

W Polsce niezmiennie królują klasyczne imiona, a jedno z nich od dziesięcioleci fascynuje rodziców swoim niezwykłym znaczeniem.

To imię w Europie i w Polsce kojarzone jest z siłą, odpowiedzialnością i pewnością siebie.

Sprawdź, dlaczego to imię wciąż jest cenione przez rodziców i jak jego symbolika wpływa na sukces noszących je osób.

Mowa o imieniu Robert, które jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych imion męskich w Europie i od wielu lat cieszy się popularnością również w Polsce, gdzie kojarzone jest z siłą, odpowiedzialnością i pewnością siebie.

Pochodzenie imienia Robert

Imię Robert wywodzi się z języka starogermańskiego. Powstało z połączenia dwóch członów: hrod oznaczającego "sławę" oraz beraht oznaczającego "jasny", "świetny" lub "znakomity". W dosłownym tłumaczeniu imię Robert oznacza więc "jaśniejącego sławą" lub "tego, który zdobywa sławę".

Do Polski imię trafiło za pośrednictwem krajów Europy Zachodniej i od wieków jest obecne w polskiej tradycji.

Robert - znaczenie imienia

Osobom noszącym imię Robert często przypisuje się cechy takie jak odwaga, ambicja, pracowitość i konsekwencja w dążeniu do celu. Robert uchodzi za człowieka odpowiedzialnego, godnego zaufania i lojalnego wobec bliskich. Jednocześnie potrafi być niezależny, zdecydowany oraz dobrze radzi sobie w sytuacjach wymagających opanowania i logicznego myślenia.

Choć cechy charakteru nie wynikają z samego imienia, jego symboliczne znaczenie od lat kojarzy się z sukcesem, prestiżem i silną osobowością.

Oryginalne imiona dzieci polskich gwiazd. "Zaszalał" nie tylko Michał Wiśniewski

Popularność imienia Robert w Polsce

Robert przez wiele lat należał do najczęściej nadawanych imion chłopięcych w Polsce, szczególnie w latach 70., 80. i 90. XX wieku. Współcześnie jest wybierany rzadziej niż dawniej, jednak nadal pozostaje dobrze znanym i cenionym imieniem, zapewne dzięki popularności piłkarza Roberta Lewandowskiego. Według rejestru danych PESEL w Polsce obecnie żyje 256 984 mężczyzn, którzy noszą to imię jako pierwsze, co plasuje je na 21. pozycji w rankingu najpopularniejszych męskich form w kraju. W ubiegłym roku imię to otrzymało natomiast 226 chłopców. Najwyższą liczbę nadań w ostatnim dziesięcioleciu odnotowano w 2016 roku. Wówczas imię Robert otrzymało 595 nowo narodzonych chłopców.

Popularność imienia utrzymuje się również za granicą - imię Robert jest często spotykane m.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Francji oraz krajach Europy Środkowej.

11