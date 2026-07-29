Nocna ochrona i widmo dawnego oprawcy

Śmiertelne przerażenie wciąż paraliżuje rezydencję. Oddana Jana nocuje w pokoju donii Pii, chcąc ochronić bezbronną kobietę przed ewentualnym atakiem ze strony niebezpiecznego Gregoria. Każdy szelest w nocy budzi grozę i niepewność, a widmo powrotu dawnego prześladowcy staje się nieznośnie realne.

Walka o majątek dzierżawców i brutalne starcie

W wątku gospodarczym Tadeo prosi Catalinę o pilną pomoc w sprawie młodego dzierżawcy Adriana, któremu grozi utrata środków do życia. Catalina postawi wszystko na jedną kartę, by wymusić sprawiedliwość. Tymczasem na zapleczu pałacu napięcie sięga punktu kulminacyjnego – prowokacyjny Santos doprowadza Lopego do ostateczności, co kończy się gwałtowną bójką.

Ślubne plany i biznesowe kalkulacje

Pomimo jawnego sprzeciwu i protestów ze strony córki, Margarita jest zdecydowana na zamążpójście i ogłasza ślub z Ayalą. Konflikt rodzinny przybiera na sile. W tym samym czasie chciwy Lorenzo szuka oszczędności i zamierza znacznie uprościć produkcję dżemów, nie zważając na jakość wyrobów.

Emisja odcinka 447. serialu "La Promesa - pałac tajemnic"

447. odcinek hiszpańskiego hitu „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany we wtorek, 4 sierpnia o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Przegapione epizody można oglądać również online w serwisie TVP VOD.

O serialu i obsadzie serialu "La Promesa - pałac tajemnic"

„La Promesa - pałac tajemnic” to porywająca hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja rozgrywa się na początku XX wieku w urokliwej, lecz pełnej mrocznych sekretów posiadłości w prowincji Kordoba. W obsadzie występują m.in. Ana Garcés (Jana), Arturo Sancho (Manuel), Eva Martín (Cruz), Manuel Regueiro (Alonso) oraz María Castro (Pía).

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