Hotel Paradise 13 wystartuje w sobotę! Emisja już w sierpniu, a to dopiero początek zmian

Hotel Paradise 13. Kiedy premiera nowego sezonu?

Fani "Hotelu Paradise" nie będą musieli czekać do początku września. Produkcja zdecydowała się na wcześniejszy start 13. edycji "Hotelu Paradise" i tym razem zaskoczyła także sposobem emisji pierwszych odcinków.

Premiera "Hotelu Paradise" odbędzie się w sobotę, 29 sierpnia 2026 roku o godz. 20.55. Już dzień później, w niedzielę 30 sierpnia, widzowie zobaczą drugi odcinek. To pierwsza taka sytuacja w historii programu, ponieważ dotychczas nowe sezony rozpoczynały się w dni powszednie.

Duże zmiany na starcie "Hotelu Paradise"

To nie koniec nowości. Po raz pierwszy premierowe odcinki zostaną pokazane jednocześnie na antenach TVN i TVN7. Dzięki temu nowy sezon będzie mógł dotrzeć do jeszcze większej liczby widzów już od pierwszego dnia emisji. Po premierowym weekendzie wszystko wróci jednak do dobrze znanego rytmu. Kolejne odcinki będzie można oglądać od poniedziałku do czwartku o godz. 20.00 na antenie TVN7, czyli dokładnie tak, jak w poprzednich edycjach.

W trakcie sezonu zmieni się prowadząca

Na widzów czeka jeszcze jedna ważna zmiana. Początek sezonu poprowadzi Klaudia El Dursi, która wraca do programu po przerwie związanej z narodzinami córki. W trakcie emisji obowiązki gospodyni przejmie jednak Edyta Zając. To efekt zmian zawodowych Klaudii El Dursi, która dołączyła do programu "Top Model". Tym samym 13. edycja będzie pierwszą, w której widzowie zobaczą dwie prowadzące w jednym sezonie.

Nowi uczestnicy znów zamieszkają w Tajlandii

Zdjęcia do 13. sezonu zostały zrealizowane zimą w Tajlandii. Nowi uczestnicy ponownie zamieszkali w egzotycznej willi, gdzie przez kilka tygodni byli całkowicie odcięci od świata zewnętrznego. Przed nimi Rajskie Rozdania, Pandory, kolejne konkurencje i walka nie tylko o miłość, ale również o pozostanie w grze. Wszystko wskazuje na to, że 13. edycja "Hotelu Paradise" rozpocznie się z przytupem. Wcześniejsza premiera, emisja na dwóch antenach i zmiana prowadzącej sprawiają, że produkcja otwiera zupełnie nowy rozdział w historii programu.