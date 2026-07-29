Dziedzictwo, odcinek 997: Poyraz ledwo uchodzi z życiem. Nana nie wytrzyma i zrobi mu awanturę [ZDJĘCIA]

Śmierć na drodze i awantura w szpitalu

Poyraz nie zwalnia tempa i po potajemnym wymknięciu się z domu spotyka się z Burhanem. Próbuje wymusić na nim wyznanie, kto jest jego wspólnikiem. Gdy mężczyźnie udaje się wymknąć, sytuacja przybiera tragiczny obrót – Semih potrąca go skradzionym samochodem. Poyraz ponownie trafia do szpitala. Wściekła i wykończona zmartwieniem Nana robi mu ogromną awanturę, mając dość tego, jak bezustannie naraża własne życie i nadużywa jej zaufania.

Przełomowe odkrycie i panika sprawcy

Mimo emocjonalnej rozmowy małżonkowie udają się razem na oględziny pojazdu porzuconego przez sprawcę. To tam Poyraz wpada na nowy, obiecujący trop. W tym samym czasie Semih uświadamia sobie w panice, co zrobił - w schowku pod wykładziną skradzionego auta zostawił pożyczoną broń ze swoimi odciskami palców. Równolegle Isil wywiera bezwzględną presję na Sinanie, naciskając, by jak najszybciej ożenił się z Ezgi.

Dziedzictwo, odcinek 997 – kiedy i gdzie oglądać

Najnowszy, 997. odcinek serialu „Dziedzictwo” obejrzysz w niedzielę, 2 sierpnia o godzinie 16:00 na TVP1. Epizod będzie dostępny również online na platformie TVP VOD.

"Dziedzictwo" – opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yusuf pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

W serialu występują:

8

Sonda Podoba Ci się serial “Dziedzictwo”? Tak, jest ekstra! Może być, ale bez większego szału Czekam aż się rozkręci... Nie, kompletnie mi nie podszedł