Dziedzictwo, odcinek 997: Poyraz ledwo uchodzi z życiem. Nana nie wytrzyma i zrobi mu awanturę [ZDJĘCIA]

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Śmierć na drodze i awantura w szpitalu
Poyraz nie zwalnia tempa i po potajemnym wymknięciu się z domu spotyka się z Burhanem. Próbuje wymusić na nim wyznanie, kto jest jego wspólnikiem. Gdy mężczyźnie udaje się wymknąć, sytuacja przybiera tragiczny obrót – Semih potrąca go skradzionym samochodem. Poyraz ponownie trafia do szpitala. Wściekła i wykończona zmartwieniem Nana robi mu ogromną awanturę, mając dość tego, jak bezustannie naraża własne życie i nadużywa jej zaufania.
Przełomowe odkrycie i panika sprawcy
Mimo emocjonalnej rozmowy małżonkowie udają się razem na oględziny pojazdu porzuconego przez sprawcę. To tam Poyraz wpada na nowy, obiecujący trop. W tym samym czasie Semih uświadamia sobie w panice, co zrobił - w schowku pod wykładziną skradzionego auta zostawił pożyczoną broń ze swoimi odciskami palców. Równolegle Isil wywiera bezwzględną presję na Sinanie, naciskając, by jak najszybciej ożenił się z Ezgi.
Dziedzictwo, odcinek 997 – kiedy i gdzie oglądać
Najnowszy, 997. odcinek serialu „Dziedzictwo” obejrzysz w niedzielę, 2 sierpnia o godzinie 16:00 na TVP1. Epizod będzie dostępny również online na platformie TVP VOD.
"Dziedzictwo" – opis serialu i obsada
Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yusuf pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.
W serialu występują:
- Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)
- Sıla Türkoğlu (jako Seher)
- Berat Rüzgar Özkan (jako Yusuf)
- Gülderen Güler (jako Kiraz)
- Melih Özkaya (jako Ali)
- Tolga Pancaroglu (jako Ziya)
- İpek Arkan (jako Duygu)
- Seda Dadaşova (jako Yasemin, siostra Duygu)