"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 919

Ostatnie wydarzenia w serialu "Akacjowa 38" przyniosły przełomowe momenty, które całkowicie zmieniły sytuację wielu osób. Ursula podczas wydanego u siebie obiadu bezlitośnie wypomniała gościom ich liczne przewinienia, a po opowiedzeniu smutnej historii swojego życia ogłosiła, że na stałe opuszcza okolicę. W cieniu tych deklaracji Blanca dowiedziała się, że jest córką gwałciciela, natomiast całe przyjęcie przerwało nagłe wkroczenie policji i aresztowanie zaskoczonego Samuela. Równie dramatycznie było na dworcu, gdzie Leonor, Flora i Inigo natknęli się na żonę mężczyzny, Evę, która pojawiła się tam wraz z ich synem Nachem. Zrozpaczona Leonor natychmiast zakończyła ten związek, podczas gdy Inigo zaczął podejrzewać, że za całym incydentem stoi nikt inny jak El Pena. Czego zatem należy spodziewać się w kolejnym odcinku?

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"Akacjowa 38" odc. 919 - streszczenie

Diego przeżywa ogromny wstrząs, gdy odnajduje martwe ciało swojego ojca, don Jaimego. Na miejscu tragedii zauważa zakrwawiony przedmiot, który służy do przyciskania papieru i należy bezpośrednio do jego brata. Choć znalezisko sugeruje winę rodzeństwa, mężczyzna jest przekonany, że za tym wszystkim stoi przebiegła Ursula. Bez wahania stawia jej ciężkie zarzuty, jednak kobieta potrafi odnaleźć się w tej sytuacji i zaczyna udawać rozpacz po stracie męża. Równolegle Inigo próbuje ratować swoją relację z Leonor, tłumacząc jej, że Eva i Nacho wcale nie są jego rodziną. Niestety jego starania idą na marne, ponieważ ukochana odrzuca te wyjaśnienia i nie daje mu wiary.

"Akacjowa 38" odc. 919 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Fani hiszpańskich opowieści z pewnością nie chcą przegapić momentu, w którym wyjaśnią się losy mieszkańców słynnej kamienicy. Produkcja niezmiennie przyciąga przed ekrany rzesze osób zainteresowanych dawnym Madrytem. Najnowsze wydarzenia zostaną zaprezentowane już w najbliższych dniach na głównej antenie Telewizji Polskiej. Warto zarezerwować sobie czas późnym popołudniem, aby śledzić kolejne wątki tej kostiumowej historii. Emisja 919. odcinka serialu "Akacjowa 38" odbędzie się 24 lipca 2026 o godzinie 18:25 na kanale TVP1.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

Ta popularna produkcja zabiera nas w podróż do Hiszpanii z początku dwudziestego wieku, gdzie elegancja miesza się z mrocznymi sekretami. Codzienność bohaterów to nie tylko piękne stroje, ale przede wszystkim skomplikowane relacje międzyludzkie i walka o własne szczęście. Serial zdobył serca polskiej widowni dzięki świetnie zarysowanym postaciom, których dylematy moralne wciąż budzą spore zainteresowanie. Każdy dzień przy ulicy Akacjowej przynosi nowe dramaty, które sprawiają, że trudno oderwać się od ekranu. W obsadzie tego serialu znajdują się m.in.:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)