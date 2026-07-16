Liga Narodów siatkarzy. Japonia wciąż niepokonana. Polacy na trzecim miejscu

Japonia liderem Ligi Narodów siatkarzy

Japonia odniosła dziewiąte zwycięstwo z rzędu w Lidze Narodów siatkarzy. Pokonując Włochy 3:2 w Osace, azjatycki zespół jako jedyny pozostaje bez porażki. Ich świetna forma imponuje ekspertom i kibicom na całym świecie.

Na drugim miejscu w tabeli znajduje się drużyna ze Stanów Zjednoczonych. Reprezentacja USA wygrała z Chinami 3:0 i pewnie zmierza po awans do turnieju finałowego. Rywalizacja o czołowe miejsca jest w tym roku niezwykle wyrównana.

Kiedy mecze Polaków?

Polska reprezentacja z sukcesem rozpoczęła turniej w Chicago. Po pewnym zwycięstwie 3:0 nad Bułgarią biało-czerwoni zajmują obecnie trzecie miejsce w tabeli. W kolejnych dniach naszą drużynę czekają wymagające spotkania z czołowymi zespołami.

Polacy zmierzą się z Brazylią, Francją oraz Stanami Zjednoczonymi. Do turnieju finałowego, który drugi rok z rzędu zostanie rozegrany w chińskim Ningbo, awansuje siedem najlepszych zespołów po fazie grupowej. Finały odbędą się od 29 lipca do 2 sierpnia, a pewne miejsce ma w nich również reprezentacja Chin jako gospodarz turnieju.