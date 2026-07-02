"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 909

W ostatnim odcinku serialu "Akacjowa 38" doszło do kilku istotnych wydarzeń, które mocno namieszały w życiu mieszkańców. Ursula zagroziła Servandowi utratą pracy, jeśli nie odkryje on tożsamości osoby zostawiającej listy, co skłoniło El Penę do namawiania służby, by wspólnie wstawili się za Paquitem. Inigo postanowił potajemnie przeszukać pokój El Peny, gdy w tym samym czasie Flora udała się z mężczyzną na zaplanowaną randkę. Tymczasem Lolita i Servando zapadli w głęboki sen pełen dziwnych wizji po wypiciu specjalnych ziół przygotowanych przez Jacinta. Relacje między Silvią a pułkownikiem stawały się coraz bardziej napięte, a Diego podjął decyzję o wykończeniu Ursuli po tym, jak Riera zadeklarował odnalezienie jego syna. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?

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"Akacjowa 38" odc. 909 - streszczenie

Pułkownik Valverde decyduje, że nie uda się z Silvią w podróż do Włoch, ponieważ obawia się, że kobieta odkryje jego problemy ze wzrokiem. W tej sytuacji Silvia postanawia wyruszyć w drogę w towarzystwie młodego i atrakcyjnego Estebana. Tymczasem położenie Ursuli staje się coraz trudniejsze, gdy na jaw wychodzą jej dawne intrygi. Dzięki nagraniu pozostawionemu przez Cristinę Novoa sąsiedzi dowiadują się, że to właśnie Ursula pociągała za sznurki w sprawie fałszywej świętej. Równolegle Inigo dokonuje niespodziewanego odkrycia w pokoju El Peny, gdzie znajduje dowód osobisty wystawiony na nazwisko Inigo Cervera. To znalezisko pozwala przypuszczać, że prawdziwy właściciel lokalu La Deliciosa od początku posiadał wiedzę na temat swojej tożsamości.

"Akacjowa 38" odc. 909 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Osoby planujące śledzenie dalszych losów postaci z madryckiej kamienicy powinny zarezerwować sobie czas w letniej ramówce. Serial jest emitowany regularnie na antenie pierwszego kanału polskiej telewizji publicznej, przyciągając przed ekrany liczne grono odbiorców. Warto pilnować godziny emisji, aby nie przegapić żadnego istotnego zwrotu akcji w tej kostiumowej opowieści. Produkcja "Akacjowa 38" w odcinku 909 zostanie wyemitowana 10 lipca 2026 roku na kanale TVP1 o godzinie 18:25.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela, która przenosi nas do tętniącego życiem Madrytu z początków dwudziestego wieku. Fabuła skupia się na losach rodzin mieszkających w eleganckiej kamienicy, gdzie codzienne romanse i dramaty przeplatają się z mrocznymi sekretami z przeszłości. Produkcja zdobyła uznanie dzięki dbałości o historyczne kostiumy oraz malownicze krajobrazy południowej Hiszpanii. To opowieść o ambicjach, miłości i poszukiwaniu prawdy w świecie sztywnych konwenansów społecznych. Obsada tego serialu to m.in.:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)