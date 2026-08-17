"Akacjowa 38", odc. 946 - streszczenie. Co wydarzy się 1 września 2026?

"Akacjowa 38", odcinek 946 - streszczenie szczegółowe

Ciotka Lolity jest umierająca. Dziewczyna nie chce jechać do Cabrahigo, gdy Antonito naraża życie, by odzyskać swój cenny wynalazek. Tymczasem don Ramón dowiaduje się z listu od złodziei, że domagają się nagrody za zwrot patentu. Okazuje się, że rozstanie Blanki z Diegiem jest fortelem, by Samuel myślał, iż może już zaufać żonie. Państwo młodzi - Silvia i pułkownik Arturo Valverde - w otoczeniu przyjaciół zmierzają do kościoła, by zawrzeć związek małżeński.

"Akacjowa 38" - o czym jest serial?

Poznajemy historię Carmen – młodej kobiety w ciąży, która mieszka z brutalnym mężem. Pewnego wieczoru mężczyzna wraca do domu pijany i próbuje ją zgwałcić. Broniąc się, Carmen uderza go twardym przedmiotem w głowę. Sądzac, że zadała mu śmiertelny cios, zabiera kilka cennych rzeczy i wspólnie z matką zakopuje ciało w lesie, po czym ucieka jak najdalej. W czasie ucieczki rodzi córkę, którą nazywa Inocencia.

ZOBACZ TAKŻE: "Akacjowa 38". Tak aktorzy wyglądają poza planem! Nie do poznania

Sara Miquel gra Cayetanę w serialu Akacjowa 38. Na co dzień jest nie do poznania!

Aby chronić swoje dziecko, Carmen zostawia je w przyklasztornym sierocińcu, obiecując, że pewnego dnia wróci. Wraz z matką wyrusza do miasteczka, gdzie mieszka jej brat, jednak w trakcie podróży jej stan zdrowia gwałtownie się pogarsza. Ratuje ją lekarz, który szybko zaczyna się nią interesować. Następnie Carmen i matka zmieniają tożsamość – od tej pory bohaterka przyjmuje imię Manuela – i podejmują pracę jako pokojówki w budynku przy Akacjowej 38.

7

"Akacjowa 38" - obsada

W serialu "Akacjowa 38" występują między innymi: