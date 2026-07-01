Daniel Olbrychski na planie kontynuacji serialu "Ranczo". Zdjęcie w sieci wywołało zachwyt

Nowe odcinki serialu "Ranczo". Daniel Olbrychski na planie produkcji

Serial "Ranczo" cieszy się ogromną popularnością, a każda wiadomość o jego powrocie wywołuje duże emocje wśród widzów. Internauci z uwagą obserwują przygotowania do nowej odsłony i wychwytują wszystkie doniesienia z planu. Ostatnio szerokim echem odbiło się zdjęcie zamieszczone przez dziennikarkę Radia Eska, Elę Piotrowską. Fotografia zyskała duży rozgłos w internecie, a obecność cenionego aktora wywołała lawinę komentarzy.

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Sonda Cieszycie się, że "Ranczo" wraca? Tak, czekałem/czekałam na to od lat! Nie, bez Kusego i Japycza nie ma to sensu Nie mam zdania

Zdjęcie Daniela Olbrychskiego na planie. Dziennikarka zachwycona nową stylizacją

Na opublikowanym zdjęciu Daniel Olbrychski prezentuje się w kompletnej charakteryzacji, co błyskawicznie przykuło wzrok fanów. Słynny aktor znajduje się w scenerii doskonale znanej miłośnikom "Rancza", co dla wielu okazało się ogromną niespodzianką i powodem do radości. Dziennikarka udostępniająca kadr nie ukrywała swojego entuzjazmu z tego spotkania. W swoim poście zwróciła uwagę na unikalność tej sytuacji, pisząc:

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Szczęście niepojęte. Pan Daniel Olbrychski w Ranczu. Zobaczcie jaka stylóweczka... - napisała w sieci Elżbieta Piotrowska.

Udział tak wybitnego artysty w produkcji dodatkowo podgrzał atmosferę wokół "Rancza". Choć minęło wiele lat, serial niezmiennie wywołuje silne emocje i przyciąga rzesze widzów.

Kiedy premiera 11. sezonu serialu "Ranczo" w TVP?

Zdjęcia do 11. serii "Rancza" są już w toku, ale dokładny termin premiery nie został jeszcze ogłoszony. Z dotychczasowych doniesień wynika, że nowe odcinki zadebiutują na antenie Telewizji Polskiej w jesiennej ramówce w 2026 roku. Oznacza to, że fani muszą jeszcze trochę poczekać na powrót ulubionych bohaterów. Niemniej jednak, kontynuacja kultowego formatu staje się faktem, a zainteresowanie produkcją utrzymuje się na wysokim poziomie.

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