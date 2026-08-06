Ostatnie wydarzenia w rezydencji "La Promesa - pałac tajemnic" mocno namieszały w życiu domowników. Catalina i Adriano długo rozmawiali, wracając do bolesnych wspomnień i dawnych miłosnych rozczarowań. W tym samym czasie María Antonia i Alonso dali się ponieść emocjom. Pocałowali się, ale niemal od razu próbowali się z tego wycofać. Iskrzyło też między Virtudes i Simoną, kiedy wyszło na jaw, że ktoś potajemnie odwiedzał małego Adolfita. Sprawy Lopego przybrały zły obrót, bo został brutalnie pobity przez nieznanych napastników. Co wydarzy się dalej?

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"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 455 - streszczenie

W odcinku 455 Adriano postawi na szczerość i opowie Catalinie o zdradzie narzeczonej. Choć zacznie się spokojnie, rozmowa szybko zamieni się w ostrą kłótnię. Tymczasem Ricardo zwierzy się Rómulowi, że kochał Píę i wciąż nie umie pogodzić się z jej śmiercią. Lope będzie przekonywał wszystkich, że obrażenia to skutek upadku ze skarpy, gdy wracał nocą z tawerny. Tyle że jego wersja od początku budzi wątpliwości. Simona przyzna Candeli, że złamała zakaz i powiedziała Catalinie o tragedii. A Martina przeprosi hrabiego Ayalę i da mu jeszcze jedną szansę.

"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 455 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Serial "La Promesa - pałac tajemnic" można oglądać na antenie TVP2, gdzie regularnie pojawiają się kolejne odcinki. Jeśli chcesz być na bieżąco, najlepiej zarezerwuj sobie chwilę po południu na kolejny odcinek. Nowy odcinek trafi na antenę w środku tygodnia. Odcinek 455 serialu "La Promesa - pałac tajemnic" TVP2 pokaże 14 sierpnia 2026 roku o 15:05.

"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

To hiszpański serial kostiumowy, który przenosi widzów na południe kraju na początek ubiegłego wieku, gdzie luksus miesza się z tajemnicami. Historia skupia się na Janie, która podejmuje pracę w posiadłości rodu Luján, by wyjaśnić śmierć matki i odnaleźć zaginionego brata. Szybko okazuje się jednak, że jej plany komplikuje uczucie do syna markiza. A to oznacza kłopoty, bo dzielą ich różnice klasowe. Serial łączy wątki kryminalne z romansem i walką o rodzinny majątek. W obsadzie są między innymi:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)