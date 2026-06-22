"Złoty chłopak": streszczenie odcinka 322

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-06-22 9:11

W 322. odcinku serialu „Złoty chłopak” dojdzie do przełomowej rozmowy między Seyran a Feritem, która rzuci nowe światło na ich wspólną przyszłość. Kobieta musi zmierzyć się z dręczącymi ją obawami, podczas gdy jej partner podejmuje konkretne kroki, by udowodnić powagę swoich zamiarów. Tymczasem w tle narasta konflikt wywołany przez Karama, który próbuje wykorzystać Serpil do przeprowadzenia osobistej zemsty.

Ostatnie wydarzenia w serialu "Złoty chłopak" przyniosły przełomowe decyzje i rodzinne pojednania, które rzuciły nowe światło na relacje między bliskimi. Kazim postanowił zawalczyć o przyszłość Ferita i zaprosił inwestorów do restauracji Esme, licząc na odzyskanie przez niego pracy oraz ponowne zjednoczenie rodziny. Plan powiódł się dzięki Seyran, która przyprowadziła na miejsce prokuratora, a ten ujawnił tajną operację wymierzoną w Wielką Panią, co przekonało gości do wznowienia współpracy z Korhanami. W cieniu wielkich interesów doszło do poruszającej szczerości Orhana, który przyznał się synowi do dawnych błędów i wyraził żal z powodu swoich ojcowskich zaniedbań. Poruszona historią o trudnym dzieciństwie ojca Seyran ostatecznie pogodziła się z Kazimem, podczas gdy osłabiona Suna niespodziewanie wylądowała w szpitalu. Tak intensywny splot wydarzeń otworzył zupełnie nowy rozdział, dlatego czas dowiedzieć się, co przyniesie kolejny odcinek.

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"Złoty chłopak" odc. 322 - streszczenie

Ferit i Seyran decydują się na pełną otwartość i szczerze rozmawiają o wszystkich obawach, jakie towarzyszą ich skomplikowanej relacji. Ta wymiana zdań prowadzi ich do ostatecznego pogodzenia się oraz podjęcia wspólnej decyzji o chęci założenia rodziny. Mężczyzna postanawia zabrać ukochaną do ośrodka adopcyjnego, gdzie po raz kolejny prosi ją o rękę w wyjątkowych okolicznościach. Seyran przyjmuje oświadczyny i wyraża zgodę na wspólną adopcję dziecka, co staje się dla nich początkiem zupełnie nowego rozdziału. W tym samym czasie Karam wywiera silną presję na Serpil, zmuszając ją do szpiegowania rodziny Korhanów, ponieważ pragnie odwetu na Abidinie za uwięzienie matki. O całym spisku dowiaduje się jednak Ifakat, która obiecuje pomóc dziewczynie wybrnąć z tej niebezpiecznej sytuacji.

"Złoty chłopak" odc. 322 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Miłośnicy tureckich produkcji mogą już zacierać ręce na kolejną odsłonę losów swoich ulubionych bohaterów. Serial jest stale obecny w ramówce Telewizji Polskiej, przyciągając przed ekrany liczne grono stałych odbiorców każdego popołudnia. Warto zarezerwować sobie czas, aby sprawdzić, jak potoczą się dalsze losy małżeństwa Korhanów i czy intrygi Karama zakończą się sukcesem. Najnowszy, 322. odcinek serialu „Złoty chłopak” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 29 czerwca 2026 roku, o godzinie 14:00 na kanale TVP1.

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"Złoty chłopak" - opis serialu i obsada

Ten turecki hit to klasyczny melodramat rodzinny, który skupia się na burzliwych relacjach między bogatym dziedzicem jubilerskiego imperium a dziewczyną zmuszoną do wejścia w ten świat. Choć ich wspólna droga zaczęła się od układu pod presją rodziny, z czasem przerodziła się w bardzo głębokie, choć często toksyczne uczucie. Obecnie akcja toczy się już po znacznym przeskoku czasowym, pokazując walkę bohaterów o własne szczęście i niezależność mimo licznych przeciwności losu. To opowieść pełna rodzinnych tajemnic, walki o honor i wielkich pieniędzy, które nie zawsze dają spokój ducha. W serialu występują:

  • Mert Ramazan Demir (jako Ferit Korhan)
  • Afra Saraoğlu (jako Seyran Şanlı)
  • Çetin Tekindor (jako Halis Korhan)
  • Beril Pozam (jako Suna Şanlı)
  • Gülçin Santırcıoğlu (jako İfakat Korhan)
  • Direń Polatoğullari (jako Kazim Şanlı)
Mężczyzna o ciemnych włosach i brodzie, z widoczną raną na czole i zaczerwienionymi oczami, zdaje się być smutny lub zmartwiony. To aktor Diran Polatogullari w roli Kazima, postaci z serialu Złoty chłopak, którego streszczenie odcinka 322 przeczytasz na naszym portalu.
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złoty chłopak streszczenia
Złoty chłopak