"Złoty chłopak": streszczenie odcinka 322

Ostatnie wydarzenia w serialu "Złoty chłopak" przyniosły przełomowe decyzje i rodzinne pojednania, które rzuciły nowe światło na relacje między bliskimi. Kazim postanowił zawalczyć o przyszłość Ferita i zaprosił inwestorów do restauracji Esme, licząc na odzyskanie przez niego pracy oraz ponowne zjednoczenie rodziny. Plan powiódł się dzięki Seyran, która przyprowadziła na miejsce prokuratora, a ten ujawnił tajną operację wymierzoną w Wielką Panią, co przekonało gości do wznowienia współpracy z Korhanami. W cieniu wielkich interesów doszło do poruszającej szczerości Orhana, który przyznał się synowi do dawnych błędów i wyraził żal z powodu swoich ojcowskich zaniedbań. Poruszona historią o trudnym dzieciństwie ojca Seyran ostatecznie pogodziła się z Kazimem, podczas gdy osłabiona Suna niespodziewanie wylądowała w szpitalu. Tak intensywny splot wydarzeń otworzył zupełnie nowy rozdział, dlatego czas dowiedzieć się, co przyniesie kolejny odcinek.

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"Złoty chłopak" odc. 322 - streszczenie

Ferit i Seyran decydują się na pełną otwartość i szczerze rozmawiają o wszystkich obawach, jakie towarzyszą ich skomplikowanej relacji. Ta wymiana zdań prowadzi ich do ostatecznego pogodzenia się oraz podjęcia wspólnej decyzji o chęci założenia rodziny. Mężczyzna postanawia zabrać ukochaną do ośrodka adopcyjnego, gdzie po raz kolejny prosi ją o rękę w wyjątkowych okolicznościach. Seyran przyjmuje oświadczyny i wyraża zgodę na wspólną adopcję dziecka, co staje się dla nich początkiem zupełnie nowego rozdziału. W tym samym czasie Karam wywiera silną presję na Serpil, zmuszając ją do szpiegowania rodziny Korhanów, ponieważ pragnie odwetu na Abidinie za uwięzienie matki. O całym spisku dowiaduje się jednak Ifakat, która obiecuje pomóc dziewczynie wybrnąć z tej niebezpiecznej sytuacji.

"Złoty chłopak" odc. 322 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Miłośnicy tureckich produkcji mogą już zacierać ręce na kolejną odsłonę losów swoich ulubionych bohaterów. Serial jest stale obecny w ramówce Telewizji Polskiej, przyciągając przed ekrany liczne grono stałych odbiorców każdego popołudnia. Warto zarezerwować sobie czas, aby sprawdzić, jak potoczą się dalsze losy małżeństwa Korhanów i czy intrygi Karama zakończą się sukcesem. Najnowszy, 322. odcinek serialu „Złoty chłopak” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 29 czerwca 2026 roku, o godzinie 14:00 na kanale TVP1.

"Złoty chłopak" - opis serialu i obsada

Ten turecki hit to klasyczny melodramat rodzinny, który skupia się na burzliwych relacjach między bogatym dziedzicem jubilerskiego imperium a dziewczyną zmuszoną do wejścia w ten świat. Choć ich wspólna droga zaczęła się od układu pod presją rodziny, z czasem przerodziła się w bardzo głębokie, choć często toksyczne uczucie. Obecnie akcja toczy się już po znacznym przeskoku czasowym, pokazując walkę bohaterów o własne szczęście i niezależność mimo licznych przeciwności losu. To opowieść pełna rodzinnych tajemnic, walki o honor i wielkich pieniędzy, które nie zawsze dają spokój ducha. W serialu występują:

Mert Ramazan Demir (jako Ferit Korhan)

Afra Saraoğlu (jako Seyran Şanlı)

Çetin Tekindor (jako Halis Korhan)

Beril Pozam (jako Suna Şanlı)

Gülçin Santırcıoğlu (jako İfakat Korhan)

Direń Polatoğullari (jako Kazim Şanlı)