"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 891

Ostatnie dni przyniosły sporo zamieszania w serialu "Akacjowa 38", gdzie codzienne życie mieszkańców zostało wystawione na kolejną próbę. Leonor postanowiła zorganizować przyjęcie dla Blanki, aby wesprzeć ją w gorszych chwilach, jednak pominięcie Ursuli przy zaproszeniach poskutkowało opracowaniem przez nią planu zemsty na sąsiadach. Z kolei Rosina stanęła przed trudnym wyborem w kwestii Jacinta, ponieważ Casilda zagroziła jej, że przestanie przygotowywać jej ulubione posiłki. Do niezwykłego spotkania doszło też u Iniga i Flory, którzy dowiedzieli się od prawdziwego Iniga, że ten po brutalnym napadzie stracił pamięć i zupełnie nie wiedział, kim był. Wszystkie te wątki mocno skomplikowały sytuację w kamienicy, zmieniając dotychczasowy układ sił między postaciami. Czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku?

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"Akacjowa 38" odc. 891 - streszczenie

Arturo oraz Silvia wykazują się dużą determinacją i postanawiają pomóc hiszpańskim żołnierzom, którzy po walkach na Kubie i Filipinach zostali pozostawieni przez państwo bez żadnego wsparcia. Do ich wspólnej inicjatywy niespodziewanie dołącza Esteban, co staje się źródłem osobistych konfliktów. Arturo zaczyna odczuwać silną zazdrość o nowego sojusznika, który poświęca Silvii mnóstwo czasu podczas organizowania akcji ratunkowej. W tym samym czasie Blanca wyznaje Diegowi, że jej matczyna intuicja podpowiada jej, iż potomek wciąż żyje. Zdeterminowana bohaterka decyduje się na powrót do mieszkania Ursuli i Samuela, ponieważ jest przekonana, że to właśnie oni odpowiadają za zniknięcie jej dziecka.

"Akacjowa 38" odc. 891 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Serial o losach mieszkańców madryckiej kamienicy od dawna zajmuje stałe miejsce w ramówce telewizyjnej, przyciągając przed ekrany liczne grono stałych widzów. Kolejne perypetie Blanki oraz jej skomplikowane relacje z rodziną będzie można śledzić już w najbliższych dniach. Produkcja jest emitowana regularnie w dni powszednie, oferując stały dostęp do hiszpańskich intryg wczesnym wieczorem. Najnowszy epizod numer 891 zostanie wyemitowany 16 czerwca 2026 roku na kanale TVP1 o godzinie 18:25.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

"Akacjowa 38" to hiszpańska telenowela kostiumowa, która pozwala nam przenieść się do tętniącego życiem Madrytu z samego początku XX wieku. Fabuła skupia się na losach kilku rodzin mieszkających pod tym samym prestiżowym adresem, gdzie elegancja i maniery często skrywają mroczne sekrety. Widzowie cenią tę produkcję przede wszystkim za piękne kostiumy, scenografię oddającą klimat południowej Europy oraz liczne zwroty akcji. To opowieść o wielkich pragnieniach, romansach i dramatach, które łączą przedstawicieli różnych klas społecznych. W obsadzie tego serialu występują:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)