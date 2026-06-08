"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 891

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Ostatnie dni przyniosły sporo zamieszania w serialu "Akacjowa 38", gdzie codzienne życie mieszkańców zostało wystawione na kolejną próbę. Leonor postanowiła zorganizować przyjęcie dla Blanki, aby wesprzeć ją w gorszych chwilach, jednak pominięcie Ursuli przy zaproszeniach poskutkowało opracowaniem przez nią planu zemsty na sąsiadach. Z kolei Rosina stanęła przed trudnym wyborem w kwestii Jacinta, ponieważ Casilda zagroziła jej, że przestanie przygotowywać jej ulubione posiłki. Do niezwykłego spotkania doszło też u Iniga i Flory, którzy dowiedzieli się od prawdziwego Iniga, że ten po brutalnym napadzie stracił pamięć i zupełnie nie wiedział, kim był. Wszystkie te wątki mocno skomplikowały sytuację w kamienicy, zmieniając dotychczasowy układ sił między postaciami. Czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku?
"Akacjowa 38" odc. 891 - streszczenie
Arturo oraz Silvia wykazują się dużą determinacją i postanawiają pomóc hiszpańskim żołnierzom, którzy po walkach na Kubie i Filipinach zostali pozostawieni przez państwo bez żadnego wsparcia. Do ich wspólnej inicjatywy niespodziewanie dołącza Esteban, co staje się źródłem osobistych konfliktów. Arturo zaczyna odczuwać silną zazdrość o nowego sojusznika, który poświęca Silvii mnóstwo czasu podczas organizowania akcji ratunkowej. W tym samym czasie Blanca wyznaje Diegowi, że jej matczyna intuicja podpowiada jej, iż potomek wciąż żyje. Zdeterminowana bohaterka decyduje się na powrót do mieszkania Ursuli i Samuela, ponieważ jest przekonana, że to właśnie oni odpowiadają za zniknięcie jej dziecka.
"Akacjowa 38" odc. 891 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Serial o losach mieszkańców madryckiej kamienicy od dawna zajmuje stałe miejsce w ramówce telewizyjnej, przyciągając przed ekrany liczne grono stałych widzów. Kolejne perypetie Blanki oraz jej skomplikowane relacje z rodziną będzie można śledzić już w najbliższych dniach. Produkcja jest emitowana regularnie w dni powszednie, oferując stały dostęp do hiszpańskich intryg wczesnym wieczorem. Najnowszy epizod numer 891 zostanie wyemitowany 16 czerwca 2026 roku na kanale TVP1 o godzinie 18:25.
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"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada
"Akacjowa 38" to hiszpańska telenowela kostiumowa, która pozwala nam przenieść się do tętniącego życiem Madrytu z samego początku XX wieku. Fabuła skupia się na losach kilku rodzin mieszkających pod tym samym prestiżowym adresem, gdzie elegancja i maniery często skrywają mroczne sekrety. Widzowie cenią tę produkcję przede wszystkim za piękne kostiumy, scenografię oddającą klimat południowej Europy oraz liczne zwroty akcji. To opowieść o wielkich pragnieniach, romansach i dramatach, które łączą przedstawicieli różnych klas społecznych. W obsadzie tego serialu występują:
- Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)
- Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)
- Inma Perez (jako Fabiana)
- Juanma Navas (jako Ramon Palacios)
- Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)
- Roger Berruezo (jako German)
- Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)
- Sara Miquel (jako Cayetana)
- Sheyla Farina (jako Manuela)