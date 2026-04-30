"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 911

"Dziedzictwo". Tak prywatnie wygląda Ibrahim z tureckiego serialu

Ostatnie wydarzenia w serialu "Dziedzictwo" postawiły bohaterów w wyjątkowo skomplikowanych sytuacjach. Nana i Poyraz spędzili czas na odnawianiu mebli u wdowca Tekina, który wziął ich za małżeństwo i wręczył im pamiątkowe obrączki po zmarłej żonie. W tym samym czasie Hakan przetrzymywał porwaną Aynur i bezlitośnie żądał od Sinana pieniędzy w zamian za jej wolność. Choć funkcjonariusze przygotowali obiecującą zasadzkę, przestępca zdołał uciec dzięki szybkiemu ostrzeżeniu od swojego informatora. Całe zajście sprawiło, że załamany Sinan był święcie przekonany o śmierci uprowadzonej kobiety. Przekonajmy się zatem, co przyniesie rozwój tej historii w kolejnych scenach.

"Dziedzictwo" odc. 911 - streszczenie

Nana i Poyraz podczas wspólnych obowiązków u Tekina wciąż nie potrafią znaleźć wspólnego języka, co prowadzi do licznych spięć. Starszy gospodarz robi co w jego mocy, aby załagodzić ten konflikt i wprowadzić nieco spokoju w ich relację. Z kolei Sibel wraz z koleżankami opracowuje intrygę, która ma na celu zbliżenie dziewczyny do Poyraza. Sinan decyduje się na odważny krok i ignorując procedury, rusza tropem Hakana, aby uratować Aynur. Choć dociera do celu, wpada w pułapkę porywacza, a w tym samym czasie Derya dopuszcza się podstępu, zamykając Ayse w archiwum i kradnąc jej odkrycie z monitoringu.

"Dziedzictwo" odc. 911 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Produkcja ta od dłuższego czasu przyciąga przed telewizory liczne grono osób zainteresowanych skomplikowanymi losami bohaterów. Warto zarezerwować sobie czas po południu, aby dowiedzieć się, jak potoczą się dalsze losy Sinana i pozostałych postaci. Serial jest stałym punktem programu, co ułatwia regularne oglądanie bieżącej akcji. Najnowsze wydarzenia będzie można zobaczyć już niebawem w telewizji ogólnodostępnej. Odcinek 911 serialu "Dziedzictwo" zostanie wyemitowany 7 maja 2026 roku na kanale TVP1 o godzinie 16:05.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

"Dziedzictwo" to jedna z tych produkcji, która mimo upływu lat i zmian w scenariuszu wciąż potrafi zaciekawić nowymi wątkami. Od tragicznych losów Seher i Yamana przeszliśmy do historii Nany, która po wielu trudnych chwilach zaczyna budować relację z Poyrazem. To typowa saga pełna rodzinnych sekretów i trudnych wyborów, w której bohaterowie muszą często walczyć o swoje szczęście. Autentyczność postaci i różnorodne charaktery sprawiają, że opowieść ta nabiera barw z każdym kolejnym sezonem. W obsadzie tego serialu występują m.in.:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

Sila Turkoglu (jako Seher)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

Gulderen Guler (jako Kiraz)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Omer Gecu (jako Cenger)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)