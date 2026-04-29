"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 862

W serialu "Akacjowa 38" nastąpił moment prawdziwego przełomu, kiedy to zbuntowani robotnicy opanowali ulice Madrytu i wprowadzili chaos pod samymi drzwiami mieszkańców. Podczas gdy Servando oraz Martin z poświęceniem pilnowali wejścia do kamienicy, Inigo i Leonor zostali zmuszeni do ukrywania się w zaciszu pracowni krawieckiej. Podobny los spotkał Liberto i Florę, którzy znaleźli azyl w La Deliciosie, starając się przeczekać niebezpieczne chwile na zewnątrz. Don Ramon nie uległ jednak powszechnym namowom do ucieczki i postanowił zostać na miejscu, aby podjąć trudne negocjacje z protestującym tłumem. Równolegle pułkownik Valverde próbował potajemnie dostać się do szuflady w biurku generała Zavali, szukając dokumentów związanych z zamachem na Alfonsa XIII. Pora zatem sprawdzić, co przyniesie rozwój tych wszystkich dramatycznych wypadków.

"Akacjowa 38" odc. 862 - streszczenie

Blanca znajduje w sobie siłę, by wyznać Jaimemu bolesną prawdę o tym, że Samuel dopuścił się wobec niej przemocy seksualnej. W tym samym czasie w gabinecie generała Zavali dochodzi do gwałtownej sceny, gdy znajduje on pułkownika Valverde całującego się z Silvią. Przyłapana kobieta stara się ratować sytuację, twierdząc przed mężem, że do gabinetu wciągnął ją podstępnie Roberto. Na ulicach Madrytu panuje niepokój, ponieważ Diego i Huertas usiłują porozumieć się ze wzburzonymi robotnikami, którzy nie chcą słuchać argumentów. Blanca wyraża chęć wsparcia Diega w tych działaniach, jednak jej mąż stanowczo sprzeciwia się takiemu pomysłowi.

"Akacjowa 38" odc. 862 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Nowy odcinek tej popularnej produkcji pojawi się na ekranach już niebawem, więc warto zarezerwować sobie czas przed telewizorem. To kolejna okazja, by przekonać się, jak potoczą się skomplikowane losy mieszkańców madryckiej kamienicy. Produkcja jest regularnie pokazywana w polskiej telewizji publicznej w popołudniowym paśmie. Epizod "Akacjowa 38" o numerze 862 zostanie wyemitowany 6 maja 2026 roku na antenie TVP1 o godzinie 18:55.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

Ta hiszpańska telenowela kostiumowa przenosi nas prosto do Madrytu z początku ubiegłego wieku, gdzie życie w jednej z kamienic tętni od nadmiaru skrywanych tajemnic. Każdy z lokatorów zmaga się z własnymi pragnieniami, co czyni fabułę wyjątkowo wciągającą dla każdego, kto lubi historyczne dramaty. Produkcja zyskała w naszym kraju status hitu, głównie dzięki połączeniu wątków miłosnych z rodzinnymi tragediami rozgrywającymi się w malowniczych sceneriach. Widzowie cenią ten tytuł za to, jak barwnie przedstawia on ówczesne różnice społeczne i codzienne życie mieszczaństwa. W obsadzie tego serialu znajdują się m.in.:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)