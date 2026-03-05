"Akacjowa 38". Pułkownik Valverde się zakochuje! Jego serce zdobywa Silvia Reyes

Pułkownika Valverde uderzy strzała amora!
Pułkownik Arturo Valverde z telenoweli "Akacjowa 38" nie spodziewał się, że spotkanie z Silvią Reyes tak bardzo odmieni jego życie. Między dwojgiem rodzi się uczucie, które szybko przeradza się w głęboką fascynację. Niespodziewanie jednak Silvia znika bez śladu, pozostawiając Valverde w niepewności. Mężczyzna rozpoczyna gorączkowe poszukiwania, nie potrafiąc pogodzić się z jej nagłym odejściem. Kiedy w końcu dochodzi do ich ponownego spotkania, sytuacja nie jest już tak prosta jak dawniej. Silvia zachowuje dystans i uprzedza pułkownika, że ich relacja nie będzie łatwa. Zapowiada, że wystawi go na wiele prób, które pokażą, czy jego uczucie jest prawdziwe.
Sylvia Reyes zostanie światową gwiazdą!
W tym samym czasie kobieta zdobywa coraz większą sławę jako utalentowana szermierzka. Jej zwycięstwo w prestiżowym turnieju w Ateneo sprawia, że staje się bohaterką rozmów w całym mieście. Zarówno służba, jak i mieszkańcy z rosnącą ciekawością obserwują rozwój jej niezwykłej relacji z pułkownikiem Valverde.
"Akacjowa 38" - obsada
W serialu "Akacjowa 38" występują między innymi:
- Elena González - Blanca Dicenta Koval
- Rubén de Eguía - Diego Alday Roncero
- Montse Alcoverro - Úrsula Dicenta Koval
- María Blanco - Carmen Sanjurjo
- Elia Galera - Silvia Reyes
- Pilar Barrera - Agustina López Principal
- Alejandra Lorenzo - Flora Barbosa Principal
- César Vea - Cesáreo Villar
- Javi Chou - Martín Enraje
- Rebeca Alemañy - Dolores "Lolita" Casado
- Sandra Marchena - Rosa María "Rosina" Rubio
- Juanma Navas - Ramón Palacios Jarabo
- Marc Parejo - Felipe Álvarez-Hermoso
- Inma Pérez-Quirós - Fabiana Aguado
- Inés Aldea - Celia Verdejo Pedró
- Ana del Rey - Trinidad "Trini" Crespo Molero
- Alba Brunet - Leonor Hidalgo Rubio
- Laura Rozalén - Elvira Valverde
- Jordi Coll - Simón Gayarre Ruiz