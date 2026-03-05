"Akacjowa 38". Pułkownik Valverde się zakochuje! Jego serce zdobywa Silvia Reyes

2026-03-05 21:50

"Akacjowa 38" szykuje nowe emocje dla swoich widzów. Już w marcu 2026 fani hiszpańskiej telenoweli zobaczą miłosny wątek. Tym razem w centrum zdarzeń będzie pułkownik Arturo Valverde. Mężczyzna szaleńczo się zakocha! Jego miłością będzie Sylvia Reyes. Zdradzamy, co się wydarzy.

Autor: TVP VOD / Materiały prasowe Mężczyzna w ciemnym mundurze z czerwonym kołnierzem i odznaczeniami, stojący w eleganckim wnętrzu z pianinem i obrazami, wpatruje się w przestrzeń. Zdjęcie ilustruje scenę z telenoweli "Akacjowa 38", której streszczenia znajdziesz na Super Seriale.

Pułkownika Valverde uderzy strzała amora!

Pułkownik Arturo Valverde z telenoweli "Akacjowa 38" nie spodziewał się, że spotkanie z Silvią Reyes tak bardzo odmieni jego życie. Między dwojgiem rodzi się uczucie, które szybko przeradza się w głęboką fascynację. Niespodziewanie jednak Silvia znika bez śladu, pozostawiając Valverde w niepewności. Mężczyzna rozpoczyna gorączkowe poszukiwania, nie potrafiąc pogodzić się z jej nagłym odejściem. Kiedy w końcu dochodzi do ich ponownego spotkania, sytuacja nie jest już tak prosta jak dawniej. Silvia zachowuje dystans i uprzedza pułkownika, że ich relacja nie będzie łatwa. Zapowiada, że wystawi go na wiele prób, które pokażą, czy jego uczucie jest prawdziwe.

Sylvia Reyes zostanie światową gwiazdą!

W tym samym czasie kobieta zdobywa coraz większą sławę jako utalentowana szermierzka. Jej zwycięstwo w prestiżowym turnieju w Ateneo sprawia, że staje się bohaterką rozmów w całym mieście. Zarówno służba, jak i mieszkańcy z rosnącą ciekawością obserwują rozwój jej niezwykłej relacji z pułkownikiem Valverde.

Akacjowa 38
Galeria zdjęć 20

"Akacjowa 38" - obsada

W serialu "Akacjowa 38" występują między innymi:

  • Elena González - Blanca Dicenta Koval
  • Rubén de Eguía - Diego Alday Roncero
  • Montse Alcoverro - Úrsula Dicenta Koval
  • María Blanco - Carmen Sanjurjo
  • Elia Galera - Silvia Reyes
  • Pilar Barrera - Agustina López Principal
  • Alejandra Lorenzo - Flora Barbosa Principal
  • César Vea - Cesáreo Villar
  • Javi Chou - Martín Enraje
  • Rebeca Alemañy - Dolores "Lolita" Casado
  • Sandra Marchena - Rosa María "Rosina" Rubio
  • Juanma Navas - Ramón Palacios Jarabo
  • Marc Parejo - Felipe Álvarez-Hermoso
  • Inma Pérez-Quirós - Fabiana Aguado
  • Inés Aldea - Celia Verdejo Pedró
  • Ana del Rey - Trinidad "Trini" Crespo Molero
  • Alba Brunet - Leonor Hidalgo Rubio
  • Laura Rozalén - Elvira Valverde
  • Jordi Coll - Simón Gayarre Ruiz
