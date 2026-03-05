Pierwsza miłość. Marysia w ciąży z Kacprem? Szokujące wieści o ojcu Julki

Emisja 4178. odcinka „Pierwszej miłości” w Polsacie

Widzowie Polsatu w środę, 19 marca 2026 roku o godzinie 18:00, zobaczą przełomowe sceny w serialu „Pierwsza miłość”. W 4178. odcinku Domańska znajdzie się w centrum emocjonalnego wiru za sprawą swojego partnera. Kacper niespodziewanie wyjdzie z inicjatywą powiększenia rodziny, sugerując, że powinni postarać się o wspólne dziecko. Kobieta początkowo nie potraktuje tych słów poważnie, uznając je za niewinny żart, co jednak szybko okaże się błędem w ocenie sytuacji.

Kacper Nowaczyk chce dziecka, a Julka pyta o ojca

Uwaga matki skupi się jednak na nastoletniej córce, która lada moment będzie świętować swoje szesnaste urodziny. Julka zacznie dociekać prawdy o swoim biologicznym ojcu, zadając serię niewygodnych pytań, które zburzą spokój domowników. Sytuacja stanie się wyjątkowo napięta, bo z jednej strony Nowaczyk będzie naciskał na potomstwo, a z drugiej Domańska musi zmierzyć się z demonami przeszłości i problemami dorastającej dziewczyny, która wymaga teraz szczególnej troski.

Paweł Krzyżanowski odnaleziony w kolumbijskim więzieniu

Temat ciąży zejdzie na dalszy plan w obliczu szokujących doniesień dotyczących Pawła Krzyżanowskiego. W 4178. odcinku wyjdzie na jaw, że Janek Stańczuk odnalazł byłego męża Marysi w kolumbijskim więzieniu, gdzie ten przebywał przez ostatnie 13 lat. Ta informacja wywoła prawdziwe trzęsienie ziemi w życiu głównej bohaterki i wystawi na wielką próbę budowane z trudem szczęście u boku obecnego partnera.

Wiadomość o losach ojca Julki otworzy dawno zabliźnione rany i zmusi Marysię do konfrontacji z bolesnymi wspomnieniami. Widzowie będą świadkami dramatycznych wyborów kobiety, która musi pogodzić dawne uczucia z lojalnością wobec Kacpra oraz dobrem córki. Wiele wskazuje na to, że marzenia Nowaczyka o wspólnym dziecku zostaną brutalnie zweryfikowane przez niespodziewany powrót Krzyżanowskiego do ich życia.