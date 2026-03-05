"Akacjowa 38", odc. 832-833 - streszczenie. Co wydarzy się 24 i 25 marca 2026?

"Akacjowa 38" - odcinek 832 - streszczenie

Casilda namawia Marcelinę, by spotkała się z Jacintem na zabawie karnawałowej. Susana podejrzewa, że w La Deliciosie dzieje się coś grzesznego i żąda wygnania nowych właścicieli. Arturo zwierza się Felipe, że romansuje z panną Reyes. Samuel dowiaduje się od ojca, że Diego wciąż jest beznadziejnie chory. Carmen ma pretensje do Fabiany, że zraziła do niej całą dzielnicę.

"Akacjowa 38" odc. 832 - kiedy emisja?

832. odcinek "Akacjowej 38" zostanie wyemitowany już we wtorek, 24 marca 2026 roku, o godzinie 18:55 w TVP1.

"Akacjowa 38" - odcinek 833 - streszczenie

Silvia spotyka się z pułkownikiem, co budzi niezdrową ciekawość służących. W La Deliciosa trwają huczne przyjęcia. Inigo kupuje milczenie ważnych sąsiadów cennymi i rzadkimi prezentami pochodzącymi z przemytu. Jedynie donia Susana nadal jest dociekliwa. Diego, w przypływie wielkiej słabości, wyznaje Huertas, że jest umierający i że dla dobra Blanki musi ją opuścić.

"Akacjowa 38" odc. 833 - kiedy emisja?

833. odcinek "Akacjowej 38" zostanie wyemitowany już w środę, 25 marca 2026 roku, o godzinie 18:55 w TVP1.

