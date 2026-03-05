"Akacjowa 38", odc. 832-833 - streszczenie. Co wydarzy się 24 i 25 marca 2026?

Spis treści
"Akacjowa 38" - odcinek 832 - streszczenie
Casilda namawia Marcelinę, by spotkała się z Jacintem na zabawie karnawałowej. Susana podejrzewa, że w La Deliciosie dzieje się coś grzesznego i żąda wygnania nowych właścicieli. Arturo zwierza się Felipe, że romansuje z panną Reyes. Samuel dowiaduje się od ojca, że Diego wciąż jest beznadziejnie chory. Carmen ma pretensje do Fabiany, że zraziła do niej całą dzielnicę.
"Akacjowa 38" odc. 832 - kiedy emisja?
832. odcinek "Akacjowej 38" zostanie wyemitowany już we wtorek, 24 marca 2026 roku, o godzinie 18:55 w TVP1.
ZOBACZ TAKŻE: Pamiętacie Anę Brendę z telenoweli Dzikie serce? Jej życie wywróciło się do góry nogami
"Akacjowa 38" - odcinek 833 - streszczenie
Silvia spotyka się z pułkownikiem, co budzi niezdrową ciekawość służących. W La Deliciosa trwają huczne przyjęcia. Inigo kupuje milczenie ważnych sąsiadów cennymi i rzadkimi prezentami pochodzącymi z przemytu. Jedynie donia Susana nadal jest dociekliwa. Diego, w przypływie wielkiej słabości, wyznaje Huertas, że jest umierający i że dla dobra Blanki musi ją opuścić.
"Akacjowa 38" odc. 833 - kiedy emisja?
833. odcinek "Akacjowej 38" zostanie wyemitowany już w środę, 25 marca 2026 roku, o godzinie 18:55 w TVP1.
"Akacjowa 38" - obsada
W serialu "Akacjowa 38" występują między innymi:
- Elena González - Blanca Dicenta Koval
- Rubén de Eguía - Diego Alday Roncero
- Montse Alcoverro - Úrsula Dicenta Koval
- María Blanco - Carmen Sanjurjo
- Elia Galera - Silvia Reyes
- Pilar Barrera - Agustina López Principal
- Alejandra Lorenzo - Flora Barbosa Principal
- César Vea - Cesáreo Villar
- Javi Chou - Martín Enraje
- Rebeca Alemañy - Dolores "Lolita" Casado
- Sandra Marchena - Rosa María "Rosina" Rubio
- Juanma Navas - Ramón Palacios Jarabo
- Marc Parejo - Felipe Álvarez-Hermoso
- Inma Pérez-Quirós - Fabiana Aguado
- Inés Aldea - Celia Verdejo Pedró
- Ana del Rey - Trinidad "Trini" Crespo Molero
- Alba Brunet - Leonor Hidalgo Rubio
- Laura Rozalén - Elvira Valverde
- Jordi Coll - Simón Gayarre Ruiz