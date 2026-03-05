"Akacjowa 38", odc. 832-833 - streszczenie. Co wydarzy się 24 i 25 marca 2026?

2026-03-05 21:42

Co wydarzy się w nowych odcinkach "Akacjowej 38"? Jednego możemy być pewni - z pewnością nie zabraknie w nich emocji. Już teraz przedstawiamy streszczenia odcinków 832 i 833, które zostaną wyemitowane 24 i 25 marca 2026 roku.

Autor: TVP VOD / Materiały prasowe/ Materiały prasowe

"Akacjowa 38" - odcinek 832 - streszczenie

Casilda namawia Marcelinę, by spotkała się z Jacintem na zabawie karnawałowej. Susana podejrzewa, że w La Deliciosie dzieje się coś grzesznego i żąda wygnania nowych właścicieli. Arturo zwierza się Felipe, że romansuje z panną Reyes. Samuel dowiaduje się od ojca, że Diego wciąż jest beznadziejnie chory. Carmen ma pretensje do Fabiany, że zraziła do niej całą dzielnicę.

"Akacjowa 38" odc. 832 - kiedy emisja?

832. odcinek "Akacjowej 38" zostanie wyemitowany już we wtorek, 24 marca 2026 roku, o godzinie 18:55 w TVP1.

"Akacjowa 38" - odcinek 833 - streszczenie

Silvia spotyka się z pułkownikiem, co budzi niezdrową ciekawość służących. W La Deliciosa trwają huczne przyjęcia. Inigo kupuje milczenie ważnych sąsiadów cennymi i rzadkimi prezentami pochodzącymi z przemytu. Jedynie donia Susana nadal jest dociekliwa. Diego, w przypływie wielkiej słabości, wyznaje Huertas, że jest umierający i że dla dobra Blanki musi ją opuścić.

"Akacjowa 38" odc. 833 - kiedy emisja?

833. odcinek "Akacjowej 38" zostanie wyemitowany już w środę, 25 marca 2026 roku, o godzinie 18:55 w TVP1.

"Akacjowa 38" - obsada

W serialu "Akacjowa 38" występują między innymi:

  • Elena González - Blanca Dicenta Koval
  • Rubén de Eguía - Diego Alday Roncero
  • Montse Alcoverro - Úrsula Dicenta Koval
  • María Blanco - Carmen Sanjurjo
  • Elia Galera - Silvia Reyes
  • Pilar Barrera - Agustina López Principal
  • Alejandra Lorenzo - Flora Barbosa Principal
  • César Vea - Cesáreo Villar
  • Javi Chou - Martín Enraje
  • Rebeca Alemañy - Dolores "Lolita" Casado
  • Sandra Marchena - Rosa María "Rosina" Rubio
  • Juanma Navas - Ramón Palacios Jarabo
  • Marc Parejo - Felipe Álvarez-Hermoso
  • Inma Pérez-Quirós - Fabiana Aguado
  • Inés Aldea - Celia Verdejo Pedró
  • Ana del Rey - Trinidad "Trini" Crespo Molero
  • Alba Brunet - Leonor Hidalgo Rubio
  • Laura Rozalén - Elvira Valverde
  • Jordi Coll - Simón Gayarre Ruiz
Akacjowa 38