"Akacjowa 38", odc. 834-835 - streszczenie. Co wydarzy się 26 i 27 marca 2026?

Co wydarzy się w nowych odcinkach "Akacjowej 38"? Jednego możemy być pewni - z pewnością nie zabraknie w nich emocji. Już teraz przedstawiamy streszczenia odcinków 834 i 835, które zostaną wyemitowane 26 i 27 marca 2026 roku.

i

"Akacjowa 38" - odcinek 834 - streszczenie

 Blanca wyczuwa zmianę nastroju Diega i bardzo się denerwuje. Wygląda na to, że don Ramon przyjmie propozycję Diega i negocjacje ze związkami zawodowymi zostaną zakończone; musi jeszcze tylko przekonać do tego Rosinę. Jacinto, wystrojony przez Casildę w garnitur don Liberta, ma pierwszą randkę z Marceliną. Ta natychmiast czyni z niego narzeczonego i przyszłego męża. W La Delciosa przyjęcia trwają w najlepsze. Każdego udaje się przekupić; również Servanda i donię Rosinę.

"Akacjowa 38" odc. 834 - kiedy emisja?

834. odcinek "Akacjowej 38" zostanie wyemitowany już w czwartek, 26 marca 2026 roku, o godzinie 18:55 w TVP1.

"Akacjowa 38" - odcinek 835 - streszczenie

Samuel godzi się - na prośbę Diega - przejąć opiekę nad Blancą i dzieckiem po jego śmierci. Huertas przekonuje Diega, że Blanca powinna znać prawdę o jego chorobie. On jednak postanawia doprowadzić do tego, by Blanca go znienawidziła. Do grona nocnych bywalców La Delisjosy dołączają przekupieni Rosina i Servando. Zaś Susana myśli, by złożyć na nowych właścicieli kawiarni donos.

"Akacjowa 38" odc. 835 - kiedy emisja?

835. odcinek "Akacjowej 38" zostanie wyemitowany już w piątek, 27 marca 2026 roku, o godzinie 18:55 w TVP1.

"Akacjowa 38" - obsada

W serialu "Akacjowa 38" występują między innymi:

  • Elena González - Blanca Dicenta Koval
  • Rubén de Eguía - Diego Alday Roncero
  • Montse Alcoverro - Úrsula Dicenta Koval
  • María Blanco - Carmen Sanjurjo
  • Elia Galera - Silvia Reyes
  • Pilar Barrera - Agustina López Principal
  • Alejandra Lorenzo - Flora Barbosa Principal
  • César Vea - Cesáreo Villar
  • Javi Chou - Martín Enraje
  • Rebeca Alemañy - Dolores "Lolita" Casado
  • Sandra Marchena - Rosa María "Rosina" Rubio
  • Juanma Navas - Ramón Palacios Jarabo
  • Marc Parejo - Felipe Álvarez-Hermoso
  • Inma Pérez-Quirós - Fabiana Aguado
  • Inés Aldea - Celia Verdejo Pedró
  • Ana del Rey - Trinidad "Trini" Crespo Molero
  • Alba Brunet - Leonor Hidalgo Rubio
  • Laura Rozalén - Elvira Valverde
  • Jordi Coll - Simón Gayarre Ruiz
