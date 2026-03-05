"Akacjowa 38", odc. 834-835 - streszczenie. Co wydarzy się 26 i 27 marca 2026?

Spis treści
"Akacjowa 38" - odcinek 834 - streszczenie
Blanca wyczuwa zmianę nastroju Diega i bardzo się denerwuje. Wygląda na to, że don Ramon przyjmie propozycję Diega i negocjacje ze związkami zawodowymi zostaną zakończone; musi jeszcze tylko przekonać do tego Rosinę. Jacinto, wystrojony przez Casildę w garnitur don Liberta, ma pierwszą randkę z Marceliną. Ta natychmiast czyni z niego narzeczonego i przyszłego męża. W La Delciosa przyjęcia trwają w najlepsze. Każdego udaje się przekupić; również Servanda i donię Rosinę.
"Akacjowa 38" odc. 834 - kiedy emisja?
834. odcinek "Akacjowej 38" zostanie wyemitowany już w czwartek, 26 marca 2026 roku, o godzinie 18:55 w TVP1.
"Akacjowa 38" - odcinek 835 - streszczenie
Samuel godzi się - na prośbę Diega - przejąć opiekę nad Blancą i dzieckiem po jego śmierci. Huertas przekonuje Diega, że Blanca powinna znać prawdę o jego chorobie. On jednak postanawia doprowadzić do tego, by Blanca go znienawidziła. Do grona nocnych bywalców La Delisjosy dołączają przekupieni Rosina i Servando. Zaś Susana myśli, by złożyć na nowych właścicieli kawiarni donos.
"Akacjowa 38" odc. 835 - kiedy emisja?
835. odcinek "Akacjowej 38" zostanie wyemitowany już w piątek, 27 marca 2026 roku, o godzinie 18:55 w TVP1.
"Akacjowa 38" - obsada
W serialu "Akacjowa 38" występują między innymi:
- Elena González - Blanca Dicenta Koval
- Rubén de Eguía - Diego Alday Roncero
- Montse Alcoverro - Úrsula Dicenta Koval
- María Blanco - Carmen Sanjurjo
- Elia Galera - Silvia Reyes
- Pilar Barrera - Agustina López Principal
- Alejandra Lorenzo - Flora Barbosa Principal
- César Vea - Cesáreo Villar
- Javi Chou - Martín Enraje
- Rebeca Alemañy - Dolores "Lolita" Casado
- Sandra Marchena - Rosa María "Rosina" Rubio
- Juanma Navas - Ramón Palacios Jarabo
- Marc Parejo - Felipe Álvarez-Hermoso
- Inma Pérez-Quirós - Fabiana Aguado
- Inés Aldea - Celia Verdejo Pedró
- Ana del Rey - Trinidad "Trini" Crespo Molero
- Alba Brunet - Leonor Hidalgo Rubio
- Laura Rozalén - Elvira Valverde
- Jordi Coll - Simón Gayarre Ruiz