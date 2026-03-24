"Akacjowa 38", odcinek 837: Ursula podejrzewa, że nowi właściciele La Deliciosy prowadzą nielegalny interes

W ostatnim odcinku "Akacjowa 38" emocje sięgnęły zenitu, a losy bohaterów skomplikowały się jeszcze bardziej. Samuel zmagał się z ogromnymi wyrzutami sumienia, pragnąc za wszelką cenę ukryć przed Blancą prawdę o domniemanej śmiertelnej chorobie Diega. W tym samym czasie don Jaime postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i zakończyć ich, jego zdaniem, niemoralny związek. Podczas wizyty u Blanki przekazał jej druzgocącą wiadomość, że Diego zgadza się z jego opinią i nie zamierza się z nią więcej spotykać. Na tle tych dramatycznych wydarzeń obserwowaliśmy także, jak pułkownik Valverde coraz bardziej angażował się w relację z Silvią. Po takim finale z pewnością czeka nas kolejny odcinek pełen napięcia.

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

"Akacjowa 38" odc. 837 - streszczenie

Poszukiwania żony w Madrycie kończą się dla Jacinto niepowodzeniem, co zmusza go do powrotu na wieś. Tymczasem Blanca jest w rozterce, nie mogąc pojąć, dlaczego Diego uległ namowom ojca i konsekwentnie unika z nią jakiegokolwiek kontaktu. Wdzięczność okazuje z kolei Don Ramon, który dziękuje Huertas za jej kluczową interwencję i pomoc w załagodzeniu konfliktu w kopalni. Równocześnie Ursula zaczyna nabierać podejrzeń co do legalności interesów prowadzonych przez nowych właścicieli kawiarni La Deliciosa, sądząc, że mogą zajmować się przemytem. W międzyczasie Leonor postanawia otworzyć się przed Inigiem i dzieli się z nim historią swojego życia.

"Akacjowa 38" odc. 837 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani hiszpańskiej telenoweli z pewnością z niecierpliwością wyczekują na kolejny odcinek, by śledzić dalsze losy ulubionych bohaterów. Nadchodzący epizod przyniesie nowe wątki i z pewnością dostarczy wielu emocji, dlatego warto zarezerwować sobie czas na seans. Aby nie przegapić kluczowych wydarzeń w życiu postaci z ulicy Akacjowej, warto wiedzieć, gdzie i kiedy oglądać serial. Premierowa emisja 837. odcinka serialu "Akacjowa 38" odbędzie się w dniu 31 marca 2026 roku, o godzinie 18:55 na antenie TVP1.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

"Akacjowa 38" to prawdziwy fenomen, który przeniósł polskich widzów do serca Madrytu z początku XX wieku. Ta hiszpańska telenowela kostiumowa urzeka wciągającą fabułą, skupioną na losach mieszczańskich rodzin, których życie przepełnione jest sekretami, namiętnościami i dramatami. Widzowie pokochali produkcję za jej niepowtarzalny klimat, liczne zwroty akcji oraz mistrzowską grę aktorską. Za sukcesem produkcji stoi również znakomita obsada, w której znajdują się między innymi: