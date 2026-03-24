"Dziedzictwo", odcinek 875: Nana zostaje porwana przez Szakala! Ferit i Ayse przygotowują się do sądowej batalii o Dogę

Ostatnie wydarzenia w serialu "Dziedzictwo" dostarczyły widzom prawdziwego rollercoastera emocji, a intrygi i zdrady wysunęły się na pierwszy plan. Niespodziewanie wyszło na jaw, że Volkan od początku współpracował z Feritem, co skłoniło Nese do natychmiastowego zakończenia ich związku. Co więcej, Ayse dowiedziała się, że jej były partner będzie zeznawał przeciwko niej, dlatego w odpowiedzi poprosiła Czarną o zostanie jej świadkiem w sądzie. Tymczasem sam Ferit wpadł w poważne kłopoty, gdy próbując spotkać się z córką, został zatrzymany przez policję z powodu zakazu zbliżania się, który wywalczyła Ayse. W tle tych dramatycznych wydarzeń mały Yusuf, zmartwiony sytuacją Nany, zgubił się, próbując zdobyć dla nich słodycze. Poprzedni odcinek pozostawił wiele wątków w zawieszeniu, podnosząc napięcie przed dalszym rozwojem akcji.

"Dziedzictwo". Tak prywatnie wygląda Ibrahim z tureckiego serialu

"Dziedzictwo" odc. 875 - streszczenie

Ku uciesze swojej rodziny, Poyraz decyduje się na spotkanie z Sibel, jednak los ma wobec niego inne plany. Niestety, do randki nie dochodzi, ponieważ po drodze mężczyzna napotyka przerażoną Nanę, która poszukuje zaginionego Yusufa. Poyrazowi udaje się odnaleźć chłopca, lecz po powrocie okazuje się, że Nana została porwana przez Szakala i jego człowieka. Bohater ratuje ją i wraca do domu z Yusufem oraz nieprzytomną kobietą na rękach. W międzyczasie Ayse i Ferit szykują się do sądowej batalii o prawa do opieki nad Dogą, a sprawę prowadzi prokurator Leyla, z którą Ferit miał wcześniej zatarg. Niespodziewanie, w przeddzień rozprawy, Doga dzwoni do Ferita, nalegając na rozmowę.

"Dziedzictwo" odc. 875 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani tureckich telenowel z niecierpliwością wyczekują na kolejny, pełen emocji epizod "Dziedzictwa". Nadchodzący odcinek przyniesie dalszy rozwój kluczowych wątków, w tym dramatyczne wydarzenia z udziałem Poyraza i Nany. Widzowie, którzy chcą być na bieżąco z losami bohaterów, powinni zanotować sobie datę premiery. Nowy odcinek serialu "Dziedzictwo" zostanie wyemitowany we wtorek, 31 marca 2026 roku, o godzinie 16:05 na antenie TVP1.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

"Dziedzictwo" to turecki fenomen, który od lat przyciąga widzów historią pełną miłości, rodzinnych intryg i dramatycznych zwrotów akcji. Serial, znany z dynamicznej fabuły, ewoluował na przestrzeni sezonów, wprowadzając nowe postacie i wątki po odejściu kluczowych bohaterów, takich jak Seher czy Yaman. Mimo zmian, produkcja wciąż potrafi trzymać w napięciu, a losy Nany, Poyraza i małego Yusufa śledzą tysiące fanów w Polsce. W serialu występują m.in.: