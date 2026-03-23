Ostatnie wydarzenia w serialu "Dziedzictwo" dostarczyły widzom prawdziwego rollercoastera emocji, a losy bohaterów skomplikowały się jeszcze bardziej. Po tym, jak Nana solidnie go uderzyła, Poyraz odzyskał przytomność i, mimo jej szorstkości, z troski o jego zdrowie, mógł zostać na noc. Chociaż Poyraz otworzył się przed nią i Yusufem, z którym zaczął nawiązywać przyjacielską więź, dumna Nana odrzuciła jego propozycję pomocy. W drugim, równie burzliwym wątku, Ferit po wyjściu z aresztu niespodziewanie zjawił się u Ayse, wywołując ostrą kłótnię. Ich sprzeczkę przypadkowo usłyszała Doga, która w ten dramatyczny sposób odkryła, że Ferit jest jej ojcem. Po tak szokującym finale, z pewnością wiele się zmieni. Czego zatem możemy spodziewać się po bohaterach w kolejnym odcinku?

"Dziedzictwo". Tak prywatnie wygląda Ibrahim z tureckiego serialu

"Dziedzictwo" odc. 874 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Nese przez przypadek dowiaduje się o szokującej prawdzie – Volkan od dawna był informatorem Ferita. Ta informacja staje się dla niej powodem do natychmiastowego zakończenia ich relacji. Co więcej, Nese przekazuje Ayse druzgocącą wiadomość, że Volkan zamierza zeznawać przeciwko niej podczas rozprawy sądowej, co skłania Ayse do poproszenia Czarnej o wsparcie w roli świadka. Tymczasem mały Yusuf, rozczarowany postawą Nany wobec Poyraza, postanawia na własną rękę zdobyć darmowe słodycze, w wyniku czego oddala się i gubi. Równocześnie Poyraz, za namową matki, zgadza się na spotkanie z rozradowaną Sibel, a Ferit przeżywa kolejny cios, gdy próbując spotkać się z córką, zostaje zatrzymany przez policję z powodu sądowego zakazu zbliżania się, który uzyskała Ayse.

"Dziedzictwo" odc. 874 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani popularnej tureckiej produkcji z pewnością z niecierpliwością wyczekują na rozwój wydarzeń i losy swoich ulubionych bohaterów. Wszyscy, którzy chcą być na bieżąco z intrygami i emocjonującymi zwrotami akcji, powinni zanotować datę premiery w kalendarzu. Najnowszy, 874. odcinek serialu "Dziedzictwo" zostanie wyemitowany w poniedziałek, 30 marca 2026 roku, o godzinie 16:05 na antenie stacji TVP1.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

"Dziedzictwo" to turecki fenomen, który od lat przyciąga widzów przed ekrany, serwując im mieszankę miłości, dramatu i rodzinnych sekretów. Historia, która zaczęła się od opieki nad małym Yusufem i skomplikowanej relacji Seher i Yamana, ewoluowała, wprowadzając nowe postacie i wątki, takie jak losy Nany i Poyraza. Mimo zmian w obsadzie i fabule, serial wciąż trzyma w napięciu i dostarcza niezapomnianych emocji. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

Gulderen Guler (jako Kiraz)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Omer Gecu (jako Cenger)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)