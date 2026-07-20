"Akacjowa 38", odc. 934 - streszczenie. Co wydarzy się 14 sierpnia 2026?

"Akacjowa 38", odcinek 934 - streszczenie szczegółowe

Mimo hojnej oferty don Ramona Inigo nie chce sprzedać La Deliciosy. Odmiennego zdania jest Flora, która potrzebuje pieniędzy, by ratować El Penę. Samuel sprawiedliwie dzieli spadek po ojcu. Diego zaczyna jednak podejrzewać, że to brat podrobił list pisany rzekomo przez ojca z sanatorium. Lolita jest zła, że Antonito bardziej zajmuje się swoim wynalazkiem niż nią. Riera przysyła Diegowi list, w którym pisze, że ma dla niego ważne informacje.

"Akacjowa 38" - o czym jest serial?

Poznajemy historię Carmen – młodej kobiety w ciąży, która mieszka z brutalnym mężem. Pewnego wieczoru mężczyzna wraca do domu pijany i próbuje ją zgwałcić. Broniąc się, Carmen uderza go twardym przedmiotem w głowę. Sądzac, że zadała mu śmiertelny cios, zabiera kilka cennych rzeczy i wspólnie z matką zakopuje ciało w lesie, po czym ucieka jak najdalej. W czasie ucieczki rodzi córkę, którą nazywa Inocencia.

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Aby chronić swoje dziecko, Carmen zostawia je w przyklasztornym sierocińcu, obiecując, że pewnego dnia wróci. Wraz z matką wyrusza do miasteczka, gdzie mieszka jej brat, jednak w trakcie podróży jej stan zdrowia gwałtownie się pogarsza. Ratuje ją lekarz, który szybko zaczyna się nią interesować. Następnie Carmen i matka zmieniają tożsamość – od tej pory bohaterka przyjmuje imię Manuela – i podejmują pracę jako pokojówki w budynku przy Akacjowej 38.

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"Akacjowa 38" - obsada

W serialu "Akacjowa 38" występują między innymi: