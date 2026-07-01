"Akacjowa 38", odc. 921 - streszczenie. Co wydarzy się 28 lipca 2026?

"Akacjowa 38", odcinek 921 - streszczenie szczegółowe

W czasie obiadu Ursula przypomina gościom ich grzechy, opowiada im swoje smutne koleje losu i oświadcza, że wyprowadza się z Akacjowej. Wstrząśnięta Blanca dowiaduje się, że jest córką gwałcicieli. Pod koniec przyjęcia zjawia się policja i aresztuje zdumionego Samuela. Gdy Leonor, Ińigo i Flora udają się na dworzec kolejowy, na ich drodze staje Eva, żona Ińiga, z ich synem, Nachem. Leonor zrywa z Ińigiem, który podejrzewa, że za całym incydentem stoi El Peńa.

"Akacjowa 38" - o czym jest serial?

Poznajemy historię Carmen – młodej kobiety w ciąży, która mieszka z brutalnym mężem. Pewnego wieczoru mężczyzna wraca do domu pijany i próbuje ją zgwałcić. Broniąc się, Carmen uderza go twardym przedmiotem w głowę. Sądzac, że zadała mu śmiertelny cios, zabiera kilka cennych rzeczy i wspólnie z matką zakopuje ciało w lesie, po czym ucieka jak najdalej. W czasie ucieczki rodzi córkę, którą nazywa Inocencia.

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Aby chronić swoje dziecko, Carmen zostawia je w przyklasztornym sierocińcu, obiecując, że pewnego dnia wróci. Wraz z matką wyrusza do miasteczka, gdzie mieszka jej brat, jednak w trakcie podróży jej stan zdrowia gwałtownie się pogarsza. Ratuje ją lekarz, który szybko zaczyna się nią interesować. Następnie Carmen i matka zmieniają tożsamość – od tej pory bohaterka przyjmuje imię Manuela – i podejmują pracę jako pokojówki w budynku przy Akacjowej 38.

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"Akacjowa 38" - obsada

W serialu "Akacjowa 38" występują między innymi: