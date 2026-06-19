"Akacjowa 38", odc. 909 - streszczenie. Co wydarzy się 10 lipca 2026?

"Akacjowa 38", odcinek 909 - streszczenie szczegółowe

Pułkownik Arturo Valverde stanowczo odmawia wyjazdu z Silvią do Włoch, bo nie chce, by narzeczona zauważyła jego postępującą ślepotę. Silvia postanawia więc jechać z młodym i przystojnym Estebanem. Nad Ursulą zbierają się czarne chmury. Dzięki nagranemu przesłaniu Cristiny Novoa damy z Akacjowej już wiedzą, że za działaniami fałszywej świętej stała Ursula. Inigo znajduje w pokoju El Peńi jego dowód osobisty na nazwisko Inigo Cervera, co może oznaczać, że prawowity właściciel La Deliciosy cały czas wiedział, kim jest.

"Akacjowa 38" - o czym jest serial?

Poznajemy historię Carmen – młodej kobiety w ciąży, która mieszka z brutalnym mężem. Pewnego wieczoru mężczyzna wraca do domu pijany i próbuje ją zgwałcić. Broniąc się, Carmen uderza go twardym przedmiotem w głowę. Sądzac, że zadała mu śmiertelny cios, zabiera kilka cennych rzeczy i wspólnie z matką zakopuje ciało w lesie, po czym ucieka jak najdalej. W czasie ucieczki rodzi córkę, którą nazywa Inocencia.

ZOBACZ TAKŻE: "Akacjowa 38". Tak aktorzy wyglądają poza planem! Nie do pozna

Sara Miquel gra Cayetanę w serialu Akacjowa 38. Na co dzień jest nie do poznania!

Aby chronić swoje dziecko, Carmen zostawia je w przyklasztornym sierocińcu, obiecując, że pewnego dnia wróci. Wraz z matką wyrusza do miasteczka, gdzie mieszka jej brat, jednak w trakcie podróży jej stan zdrowia gwałtownie się pogarsza. Ratuje ją lekarz, który szybko zaczyna się nią interesować. Następnie Carmen i matka zmieniają tożsamość – od tej pory bohaterka przyjmuje imię Manuela – i podejmują pracę jako pokojówki w budynku przy Akacjowej 38.

8

"Akacjowa 38" - obsada

W serialu "Akacjowa 38" występują między innymi: