"Akacjowa 38", odc. 835 - streszczenie. Co wydarzy się 27 marca 2026?

2026-02-26 17:46

"Akacjowa 38" to popularny hiszpański serial emitowany na TVP1, przedstawiający życie mieszkańców pensjonatu przy ulicy Akacjowej w Madrycie – pełne emocji, sekretów i nieoczekiwanych wydarzeń. Jak potoczą się losy bohaterów w 835. odcinku, który zostanie pokazany w piątek, 27 marca 2026 roku?

"Akacjowa 38", odcinek 835 - streszczenie szczegółowe

Samuel godzi się - na prośbę Diega - przejąć opiekę nad Blancą i dzieckiem po jego śmierci. Huertas przekonuje Diega, że Blanca powinna znać prawdę o jego chorobie. On jednak postanawia doprowadzić do tego, by Blanca go znienawidziła. Do grona nocnych bywalców La Delisjosy dołączają przekupieni Rosina i Servando. Zaś Susana myśli, by złożyć na nowych właścicieli kawiarni donos.

"Akacjowa 38" - o czym jest serial?

Poznajemy historię Carmen – młodej kobiety w ciąży, która mieszka z brutalnym mężem. Pewnego wieczoru mężczyzna wraca do domu pijany i próbuje ją zgwałcić. Broniąc się, Carmen uderza go twardym przedmiotem w głowę. Sądzac, że zadała mu śmiertelny cios, zabiera kilka cennych rzeczy i wspólnie z matką zakopuje ciało w lesie, po czym ucieka jak najdalej. W czasie ucieczki rodzi córkę, którą nazywa Inocencia.

Aby chronić swoje dziecko, Carmen zostawia je w przyklasztornym sierocińcu, obiecując, że pewnego dnia wróci. Wraz z matką wyrusza do miasteczka, gdzie mieszka jej brat, jednak w trakcie podróży jej stan zdrowia gwałtownie się pogarsza. Ratuje ją lekarz, który szybko zaczyna się nią interesować. Następnie Carmen i matka zmieniają tożsamość – od tej pory bohaterka przyjmuje imię Manuela – i podejmują pracę jako pokojówki w budynku przy Akacjowej 38.

"Akacjowa 38" - obsada

W serialu "Akacjowa 38" występują między innymi:

  • Gonzalo Trujillo - Mauro San Emeterio
  • Alejandra Meco - Teresa Sierra
  • Sara Miquel - Cayetana Sotelo-Ruz
  • Javi Chou - Martín Enraje
  • Mónica Portillo - Humildad Varela
  • Rebeca Alemañy - Dolores "Lolita" Casado
  • Sandra Marchena - Rosa María "Rosina" Rubio
  • Juanma Navas - Ramón Palacios Jarabo
  • Marc Parejo - Felipe Álvarez-Hermoso
  • Inma Pérez-Quirós - Fabiana Aguado
  • Montse Alcoverro - Úrsula Dicenta Koval
  • Inés Aldea - Celia Verdejo Pedró
  • Ana del Rey - Trinidad "Trini" Crespo Molero
  • Alba Brunet - Leonor Hidalgo Rubio
  • Laura Rozalén - Elvira Valverde
  • Jordi Coll - Simón Gayarre Ruiz
  • Rubén de Eguía - Diego Alday Roncero
  • Elena González - Blanca Dicenta Koval
