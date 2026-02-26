"Akacjowa 38", odc. 835 - streszczenie. Co wydarzy się 27 marca 2026?

"Akacjowa 38", odcinek 835 - streszczenie szczegółowe

Samuel godzi się - na prośbę Diega - przejąć opiekę nad Blancą i dzieckiem po jego śmierci. Huertas przekonuje Diega, że Blanca powinna znać prawdę o jego chorobie. On jednak postanawia doprowadzić do tego, by Blanca go znienawidziła. Do grona nocnych bywalców La Delisjosy dołączają przekupieni Rosina i Servando. Zaś Susana myśli, by złożyć na nowych właścicieli kawiarni donos.

"Akacjowa 38" - o czym jest serial?

Poznajemy historię Carmen – młodej kobiety w ciąży, która mieszka z brutalnym mężem. Pewnego wieczoru mężczyzna wraca do domu pijany i próbuje ją zgwałcić. Broniąc się, Carmen uderza go twardym przedmiotem w głowę. Sądzac, że zadała mu śmiertelny cios, zabiera kilka cennych rzeczy i wspólnie z matką zakopuje ciało w lesie, po czym ucieka jak najdalej. W czasie ucieczki rodzi córkę, którą nazywa Inocencia.

Aby chronić swoje dziecko, Carmen zostawia je w przyklasztornym sierocińcu, obiecując, że pewnego dnia wróci. Wraz z matką wyrusza do miasteczka, gdzie mieszka jej brat, jednak w trakcie podróży jej stan zdrowia gwałtownie się pogarsza. Ratuje ją lekarz, który szybko zaczyna się nią interesować. Następnie Carmen i matka zmieniają tożsamość – od tej pory bohaterka przyjmuje imię Manuela – i podejmują pracę jako pokojówki w budynku przy Akacjowej 38.

"Akacjowa 38" - obsada

W serialu "Akacjowa 38" występują między innymi:

Gonzalo Trujillo - Mauro San Emeterio

Alejandra Meco - Teresa Sierra

Sara Miquel - Cayetana Sotelo-Ruz

Javi Chou - Martín Enraje

Mónica Portillo - Humildad Varela

Rebeca Alemañy - Dolores "Lolita" Casado

Sandra Marchena - Rosa María "Rosina" Rubio

Juanma Navas - Ramón Palacios Jarabo

Marc Parejo - Felipe Álvarez-Hermoso

Inma Pérez-Quirós - Fabiana Aguado

Montse Alcoverro - Úrsula Dicenta Koval

Inés Aldea - Celia Verdejo Pedró

Ana del Rey - Trinidad "Trini" Crespo Molero

Alba Brunet - Leonor Hidalgo Rubio

Laura Rozalén - Elvira Valverde

Jordi Coll - Simón Gayarre Ruiz

Rubén de Eguía - Diego Alday Roncero

Elena González - Blanca Dicenta Koval