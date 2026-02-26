Angie Cepeda grała "Luz Marię". Tak gwiazda telenoweli wygląda 26 lat później! [ZDJĘCIA]

Angie Cepeda podbiła Polskę

Minęło już 26 lat od premiery "Luz Marii". Telenowela zadebiutowała na antenie Polsat w grudniu 1999 roku i szybko stała się jednym z pierwszych wielkich przebojów stacji, przyczyniając się do jej obecnej silnej pozycji na rynku telewizyjnym. W tamtym czasie Angie Cepeda była w Polsce prawdziwą gwiazdą. Choć nie udało jej się już powtórzyć spektakularnego sukcesu "Luz Marii", nadal aktywnie pracuje jako aktorka. W krajach Ameryki Łacińskiej wciąż uchodzi za ikonę, a widzowie regularnie mogą oglądać ją w nowych serialach i filmach. Mało kto pamięta, że wystąpiła również w polskiej produkcji – jednym z jej nowszych projektów był film "Kobiety mafii" w reżyserii Patryka Vegi. Jak dziś prezentuje się Angie Cepeda?

Angie Cepeda po 26 latach

Od premiery "Luz Marii" minęło już wiele lat, dlatego zupełnie naturalne jest, że Angie Cepeda bardzo się zmieniła. Czas płynie nieubłaganie, jednak gwiazda peruwiańskiej telenoweli wciąż zachwyca urodą i charyzmą. Fani mogą na bieżąco śledzić jej życie zawodowe i prywatne w mediach społecznościowych. Na Instagramie, pod nazwą @angiecepeda, regularnie publikuje nowe zdjęcia i dzieli się chwilami z planów filmowych. Nadal wygląda olśniewająco, a jej najnowsze zdjęcia możecie zobaczyć w galerii.

Angie Cepeda - filmografia

"Luz Maria" to tylko jeden z tytułów w bogatej filmografii tej latynoskiej aktorki. W jakich innych tytułach można było ją zobaczyć? Najpopularniejsze produkcje z udziałem Angie Cepedy to:

"Fiorella"

"Los Protegidos"

"Escobar: El Patrón del Mal"

"Pantaleon i wizytantki"

"Los nie ma ulubieńców"

"Miłość do wynajęcia"

"Miłość w czasach zarazy"

"Kobiety mafii 2"

"Luz Maria"