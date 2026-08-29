Agnieszka Żulewska – kim jest?

Agnieszka Żulewska urodziła się 26 czerwca 1987 roku w Ozimku. W 2010 roku ukończyła Wydział Aktorski Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej w Łodzi. Jest aktorką filmową, telewizyjną i teatralną.

Agnieszka Żulewska – rodzice

Żulewska należy do aktorek, które bardzo chronią prywatność rodziny. Publicznie dostępnych jest niewiele wiarygodnych informacji o jej rodzicach, dlatego nie warto powielać plotek ani niepotwierdzonych danych dotyczących ich imion czy zawodów.

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Katarzyna Grochola o spełnieniu marzeń na planie "Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później"

Agnieszka Żulewska - mąż, związki

Żulewska przez około pięć lat była związana z aktorem Bartoszem Gelnerem. Para planowała wspólną przyszłość, ale związek się rozpadł. Obecnie jej partnerem jest Wiktor, który – według wypowiedzi aktorki cytowanych przez media – nie jest związany z show-biznesem. Oboje bardzo konsekwentnie oddzielają życie rodzinne od kariery.

Agnieszka Żulewska - dzieci

Agnieszka Żulewska została mamą w 2022 roku. Ma syna Gucia. Aktorka bardzo dba o jego prywatność i nie eksponuje życia dziecka w mediach.

Agnieszka Żulewska - "Nigdy w życiu!"

Żulewska została obsadzona w nowej produkcji związanej z serią "Nigdy w życiu!". Zagra Tosię, córkę Judyty. W kultowym filmie z 2004 roku Tosię grała Joanna Jabłczyńska. Żulewska przejmuje więc tę postać w nowej odsłonie. Nowa produkcja jest związana z powieścią "Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później". Według Katarzyny Grocholi nie należy jej traktować po prostu jako klasycznego sequela filmu z 2004 roku. Jest to ekranizacja kolejnej części historii Judyty.

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Agnieskza Żulewska - Instagram

Aktorka korzysta z Instagrama pod nazwą @mniam_mniam_kid. Profil jest mieszanką treści związanych z jej pracą oraz bardziej prywatnych momentów, choć Żulewska nie należy do gwiazd, które bardzo intensywnie pokazują swoje życie.

Agnieskza Żulewska - filmy

Jej filmografia jest dość szeroka. Szczególnie warto znać:

"Chemia" (2015)

"Demon" (2015)

"Konwój" (2016)

"Bejbi blues" (2012)

"Warsaw by Night" (2014)

"Hardkor Disko" (2014)

"Ostatni komers" (2020)

"Miłość do kwadratu" (2021)

"Cicha ziemia" (2021)

"Pod wiatr" (2022)

"Wielka Warszawska" (2025)

"Brzydka siostra" (2025)

"Człowiek do wszystkiego" (2025)

Agnieskza Żulewska - seriale

Oto seriale z udziałem Agnieszki Żulewskiej: