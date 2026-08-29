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Agnieszka Żulewska – kim jest?
Agnieszka Żulewska urodziła się 26 czerwca 1987 roku w Ozimku. W 2010 roku ukończyła Wydział Aktorski Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej w Łodzi. Jest aktorką filmową, telewizyjną i teatralną.
Agnieszka Żulewska – rodzice
Żulewska należy do aktorek, które bardzo chronią prywatność rodziny. Publicznie dostępnych jest niewiele wiarygodnych informacji o jej rodzicach, dlatego nie warto powielać plotek ani niepotwierdzonych danych dotyczących ich imion czy zawodów.
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Agnieszka Żulewska - mąż, związki
Żulewska przez około pięć lat była związana z aktorem Bartoszem Gelnerem. Para planowała wspólną przyszłość, ale związek się rozpadł. Obecnie jej partnerem jest Wiktor, który – według wypowiedzi aktorki cytowanych przez media – nie jest związany z show-biznesem. Oboje bardzo konsekwentnie oddzielają życie rodzinne od kariery.
Agnieszka Żulewska - dzieci
Agnieszka Żulewska została mamą w 2022 roku. Ma syna Gucia. Aktorka bardzo dba o jego prywatność i nie eksponuje życia dziecka w mediach.
Agnieszka Żulewska - "Nigdy w życiu!"
Żulewska została obsadzona w nowej produkcji związanej z serią "Nigdy w życiu!". Zagra Tosię, córkę Judyty. W kultowym filmie z 2004 roku Tosię grała Joanna Jabłczyńska. Żulewska przejmuje więc tę postać w nowej odsłonie. Nowa produkcja jest związana z powieścią "Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później". Według Katarzyny Grocholi nie należy jej traktować po prostu jako klasycznego sequela filmu z 2004 roku. Jest to ekranizacja kolejnej części historii Judyty.
Agnieskza Żulewska - Instagram
Aktorka korzysta z Instagrama pod nazwą @mniam_mniam_kid. Profil jest mieszanką treści związanych z jej pracą oraz bardziej prywatnych momentów, choć Żulewska nie należy do gwiazd, które bardzo intensywnie pokazują swoje życie.
Agnieskza Żulewska - filmy
Jej filmografia jest dość szeroka. Szczególnie warto znać:
- "Chemia" (2015)
- "Demon" (2015)
- "Konwój" (2016)
- "Bejbi blues" (2012)
- "Warsaw by Night" (2014)
- "Hardkor Disko" (2014)
- "Ostatni komers" (2020)
- "Miłość do kwadratu" (2021)
- "Cicha ziemia" (2021)
- "Pod wiatr" (2022)
- "Wielka Warszawska" (2025)
- "Brzydka siostra" (2025)
- "Człowiek do wszystkiego" (2025)
Agnieskza Żulewska - seriale
Oto seriale z udziałem Agnieszki Żulewskiej:
- "Na Wspólnej"
- "Ślepnąc od świateł"
- "Rojst"
- "Żmijowisko"
- "Wielka woda"
- "1983"
- "Porządny człowiek"
- "M jak miłość"
- "Barwy szczęścia"
- "Czas honoru"
- "Przepis na życie"
- "Druga szansa"
- "Pierwsza miłość"