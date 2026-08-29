Agnieszka Żulewska - kim jest aktorka, która zagra Tosię w nowym "Nigdy w życiu!"? To ona zastąpi Joannę Jabłczyńską

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-08-29 11:17

Agnieszka Żulewska to aktorka, o której mówi cała Polska. To właśnie ona ma zagrać Tosię - córkę Judyty - w filmie "Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później". Zastąpiła w tej roli Joannę Jabłczyńską, która nie ukrywa rozczarowania. Kim jest gwiazda, która została uznana przez produkcję za lepszą kandydatkę? Oto najważniejsze informacje o życiu i karierze Agnieszki Żulewskiej.

Agnieszka Żulewska – kim jest?

Agnieszka Żulewska urodziła się 26 czerwca 1987 roku w Ozimku. W 2010 roku ukończyła Wydział Aktorski Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej w Łodzi. Jest aktorką filmową, telewizyjną i teatralną. 

Agnieszka Żulewska – rodzice

Żulewska należy do aktorek, które bardzo chronią prywatność rodziny. Publicznie dostępnych jest niewiele wiarygodnych informacji o jej rodzicach, dlatego nie warto powielać plotek ani niepotwierdzonych danych dotyczących ich imion czy zawodów.

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Katarzyna Grochola o spełnieniu marzeń na planie "Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później"

Agnieszka Żulewska - mąż, związki

Żulewska przez około pięć lat była związana z aktorem Bartoszem Gelnerem. Para planowała wspólną przyszłość, ale związek się rozpadł. Obecnie jej partnerem jest Wiktor, który – według wypowiedzi aktorki cytowanych przez media – nie jest związany z show-biznesem. Oboje bardzo konsekwentnie oddzielają życie rodzinne od kariery.

Agnieszka Żulewska - dzieci

Agnieszka Żulewska została mamą w 2022 roku. Ma syna Gucia. Aktorka bardzo dba o jego prywatność i nie eksponuje życia dziecka w mediach.

Agnieszka Żulewska - "Nigdy w życiu!"

Żulewska została obsadzona w nowej produkcji związanej z serią "Nigdy w życiu!". Zagra Tosię, córkę Judyty. W kultowym filmie z 2004 roku Tosię grała Joanna Jabłczyńska. Żulewska przejmuje więc tę postać w nowej odsłonie. Nowa produkcja jest związana z powieścią "Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później". Według Katarzyny Grocholi nie należy jej traktować po prostu jako klasycznego sequela filmu z 2004 roku. Jest to ekranizacja kolejnej części historii Judyty.

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Agnieskza Żulewska - Instagram

Aktorka korzysta z Instagrama pod nazwą @mniam_mniam_kid. Profil jest mieszanką treści związanych z jej pracą oraz bardziej prywatnych momentów, choć Żulewska nie należy do gwiazd, które bardzo intensywnie pokazują swoje życie.

Agnieskza Żulewska - filmy

Jej filmografia jest dość szeroka. Szczególnie warto znać:

  • "Chemia" (2015)
  • "Demon" (2015)
  • "Konwój" (2016)
  • "Bejbi blues" (2012)
  • "Warsaw by Night" (2014)
  • "Hardkor Disko" (2014)
  • "Ostatni komers" (2020)
  • "Miłość do kwadratu" (2021)
  • "Cicha ziemia" (2021)
  • "Pod wiatr" (2022)
  • "Wielka Warszawska" (2025)
  • "Brzydka siostra" (2025)
  • "Człowiek do wszystkiego" (2025)

Agnieskza Żulewska - seriale

Oto seriale z udziałem Agnieszki Żulewskiej:

  • "Na Wspólnej"
  • "Ślepnąc od świateł"
  • "Rojst"
  • "Żmijowisko"
  • "Wielka woda"
  • "1983"
  • "Porządny człowiek"
  • "M jak miłość"
  • "Barwy szczęścia"
  • "Czas honoru"
  • "Przepis na życie"
  • "Druga szansa"
  • "Pierwsza miłość"

Rolki

Katarzyna Grochola
Joanna Jabłczyńska