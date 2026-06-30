Wojsko na ulicach Waszyngtonu. Służby wzmagają ochronę na Dzień Niepodległości

Waszyngton przygotowuje się na Dzień Niepodległości

Federalne organy ścigania w Stanach Zjednoczonych planują jedną z największych operacji zabezpieczających w Waszyngtonie. W obliczu „rosnącej przemocy politycznej” oraz „prezydenta, który lubi być w centrum publicznych uroczystości, a jednocześnie wielokrotnie był celem zamachów na swoje życie”, służby stoją przed poważnym wyzwaniem.

W najbliższych tygodniach do stolicy USA przybędą setki tysięcy gości. Aby zapewnić bezpieczeństwo, zaangażowane zostaną tysiące funkcjonariuszy organów ścigania, agentów oraz 5 tysięcy żołnierzy Gwardii Narodowej. W centrum miasta pojawią się również pojazdy wojskowe, co podkreśla skalę przedsięwzięcia.

Co wydarzy się 4 lipca w Waszyngtonie?

Najwięcej ludzi zgromadzą wydarzenia zaplanowane na Dzień Niepodległości, 4 lipca. W centrum stolicy odbędą się koncerty, pokazy lotnictwa i fajerwerków. Prezydent Donald Trump zapowiedział też na ten dzień wiec pod hasłem „Hołd dla Ameryki”. Sam ma też wygłosić przemówienie, którego - jak stwierdził - nikt nie chciałby przegapić. Odtwarzane mają być też utwory z jego playlisty.

Goście pokazu fajerwerków, który według zapowiedzi Trumpa ma być największym w historii, będą zobowiązani do przejścia zaostrzonej kontroli bezpieczeństwa. Tego dnia w mieście rozmieszczeni mają być też snajperzy.

Jakie ograniczenia będą obowiązywać w Waszyngtonie?

W związku z obchodami 3 i 4 lipca zawieszone będą loty na waszyngtońskim lotnisku imienia Ronalda Reagana. Jak podała Federalna Administracja Lotnictwa, ograniczenia będą obowiązywać w piątek od godziny 10 do 13 (czasu wschodnioamerykańskiego) i w sobotę od południa do północy. W mieście wprowadzonych będzie wiele ograniczeń dla pieszych i kierowców.

Choć służby nie zaobserwowały dotychczas żadnych wiarygodnych zagrożeń związanych z wydarzeniami 4 lipca, pozostają w stanie podwyższonej gotowości. Jak podkreślają waszyngtońskie media, poważnym powodem do zmartwienia dla instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo jest też pogoda. Według prognoz w sobotę w Waszyngtonie termometry pokażą około 38 stopni Celsjusza.

Źródło PAP.