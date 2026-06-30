Czekanie gorsze niż decyzja? Polacy coraz mocniej przeżywają moment VAR

Piłka nożna od zawsze dostarczała kibicom powodów do radości, frustracji i nerwów. W ostatnich latach do tej listy dołączył jeszcze jeden element – oczekiwanie na decyzję VAR. System, który miał pomóc w rozstrzyganiu kontrowersyjnych sytuacji, stał się jednocześnie źródłem dodatkowego napięcia dla milionów fanów.

Sprawiedliwiej, ale bardziej nerwowo

Z badania przeprowadzonego na zlecenie marki Snickers wynika, że 52 proc. polskich kibiców uważa, iż VAR poprawił piłkę nożną i zwiększył sprawiedliwość rozgrywek. Jednocześnie ponad połowa respondentów przyznaje, że już sam sygnał rozpoczęcia analizy wywołuje stres.

Aż 57 proc. badanych deklaruje pobudzenie lub rozdrażnienie podczas oczekiwania na decyzję. Co ciekawe, 34 proc. ankietowanych twierdzi, że wolałoby zaakceptować nawet błędny werdykt sędziego niż przechodzić przez przedłużającą się weryfikację.

Na emocje wpływa także sposób postrzegania czasu. Wielu kibicom analiza VAR wydaje się znacznie dłuższa, niż jest w rzeczywistości. Przerwa w grze odbierana jest nie jako szybka korekta, ale jako moment zawieszenia, który wybija z rytmu zarówno zawodników, jak i obserwujących spotkanie fanów.

Nadzieja miesza się z niepokojem

Oczekiwanie na decyzję wywołuje prawdziwą huśtawkę emocji. Badani najczęściej wskazywali nadzieję, zniecierpliwienie, niepokój i ekscytację. Dla wielu kibiców sam gest sędziego sygnalizujący rozpoczęcie analizy stał się symbolem niepewności.

Blisko jedna czwarta respondentów uznaje ten moment za jeden z najbardziej frustrujących elementów współczesnej piłki nożnej. Najczęściej wskazywanym problemem są zbyt długie przerwy oraz utrata płynności gry. Kibicom przeszkadza również brak spójności niektórych decyzji i konieczność odkładania spontanicznej celebracji zdobytej bramki.

Badanie pokazuje, że aż 42 proc. Polaków powstrzymuje emocjonalną reakcję po golu, czekając na ostateczne potwierdzenie decyzji.

Autor: Snickers/ Materiały prasowe

Snickers odpowiada na emocje kibiców

Właśnie obserwacje związane z przeżywaniem momentów VAR stały się inspiracją dla nowej kampanii marki Snickers. Akcja „Snickers VAR” zwraca uwagę na emocje towarzyszące kibicom podczas oczekiwania na werdykt i zachęca do zachowania dystansu w najbardziej nerwowych chwilach.

– Sportowe emocje są czymś, co od lat łączy kibiców na całym świecie. Nasze badania pokazały jednak, że oczekiwanie na decyzję VAR stało się dziś osobnym doświadczeniem, które wywołuje własny zestaw reakcji i zachowań. Kampania Snickers VAR powstała po to, aby spojrzeć na ten moment z charakterystycznym dla marki humorem i przypomnieć, że czasem warto złapać oddech, zanim emocje przejmą kontrolę – mówi Magdalena Florczak, Portfolio and Activation Manager marki Snickers.

W ramach kampanii przygotowano limitowaną edycję batona Snickers VAR BAR, dostępną m.in. w specjalnym automacie vendingowym w Strefie Kibica Meczyki x Pod Gigantami nad Wisłą. Będzie można go znaleźć podczas wieczorów kibicowskich 3, 4, 10, 14, 15, 18 i 19 lipca.

VAR zmienia sposób kibicowania

Badanie pokazuje, że wpływ systemu VAR wykracza daleko poza samą ocenę decyzji sędziowskich. Coraz częściej zmienia on sposób przeżywania meczu, reakcje kibiców i zachowania podczas oglądania spotkań.

Dla wielu fanów kilka minut oczekiwania stało się osobnym elementem widowiska – momentem pełnym niepewności, nadziei i napięcia. Niezależnie od opinii na temat samej technologii jedno wydaje się pewne: VAR na dobre wpisał się nie tylko w piłkę nożną, ale także w emocjonalny krajobraz współczesnego kibicowania.

Tekst sponsorowany