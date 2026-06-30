Wybuch na ulicy Reverend-Pere-Louis-Folla w Monaco

Na ulicy Reverend-Pere-Louis-Folla w północno-wschodniej części Monako doszło do potężnej eksplozji, która wstrząsnęła całą okolicą. W wyniku wybuchu ucierpiały trzy osoby: mężczyzna i kobieta, którzy są w stanie krytycznym, oraz 13-letni chłopiec, którego obrażenia są znacznie lżejsze. Minister stanu Monako, Christophe Mirmand, poinformował, że oprócz tych osób, do szpitala trafiły jeszcze cztery inne, które, choć nie odniosły obrażeń, były wstrząśnięte eksplozją.

Czy to był atak terrorystyczny?

"To prawdopodobnie atak terrorystyczny" - oświadczył szef monakijskiego rządu, cytowany przez AFP. Christophe Mirmand podkreślił, że według jego wiedzy, to pierwszy raz w historii, kiedy w Księstwie doszło do takiego czynu. Eric Ciotti, burmistrz pobliskiej Nicei, również odniósł się do sytuacji, pisząc: "Atak, do którego doszło wieczorem, to tragedia dla Monako". Sytuacja w Monako jest wyjątkowa, a śledczy intensywnie pracują nad ustaleniem sprawcy.

Kim są poszkodowani?

Według informacji przekazanych przez BFMTV, wszystkie osoby, które ucierpiały w zdarzeniu, to obywatele Ukrainy. Wśród nich znalazł się ukraiński oligarcha Wadim Jermołajew, znany ze swojej działalności w branży rolno-spożywczej. W grudniu 2023 roku został objęty sankcjami przez władze Ukrainy za kontynuowanie działalności na Krymie. Jermołajew to postać znana w kręgach biznesowych, a jego obecność w Monako nie jest przypadkowa, biorąc pod uwagę korzystne warunki podatkowe księstwa.

Poszukiwania sprawcy

Francuska policja, we współpracy z monakijską, prowadzi intensywne poszukiwania osoby podejrzanej o pozostawienie plecaka z ładunkiem wybuchowym. Jak donosi francuski dziennik "Le Figaro", nagrania z monitoringu pokazują mężczyznę, który zostawia pakunek przy wejściu do budynku mieszkalnego tuż przed eksplozją. Monako, znane z korzystnego systemu podatkowego, jest popularnym miejscem zamieszkania dla zamożnych obywateli z różnych krajów, w tym z Rosji i Ukrainy. System ten przyciąga wielu rezydentów, ponieważ nie są oni obciążeni podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Władze Monako i Francji są zdeterminowane, by szybko rozwiązać tę sprawę i przywrócić spokój w księstwie.

Źródło PAP.