Kosmiczny Lewandowski w Chicago Fire. Zaskakująca reakcja Bayernu

„Hello Chicago Fire” – przywitał się z kibicami Lewandowski, oznaczając swój nowy zespół w najnowszym wpisie w sieci.

Wideo z prezentacją Polaka zrobiono z polotem. Materiał nawiązywał do wejścia Michaela Jordana z kinowego hitu „Kosmiczny Mecz”. W kadrach zaprezentowano gracza przy dźwiękach utworu grupy Seal „Fly Like An Eagle”.

Amerykański klub od kilku godzin mocno promuje transfer w swoich kanałach społecznościowych oraz na ulicach miasta. Plotki o przeprowadzce za ocean krążyły wokół piłkarza od miesięcy. Ostatecznie 29 czerwca oficjalnie potwierdzono dwuletni kontrakt z Chicago Fire.

Do zmiany barw klubowych odniósł się także bawarski zespół. Prowadzący profil Bayernu na platformie X przesłali Polakowi krótką wiadomość: „Życzymy Robertowi Lewandowskiemu powodzenia na jego nowej drodze w MLS!!”

W zespole mistrza Niemiec kapitan reprezentacji Polski spędził osiem sezonów (od 2014 do 2022 roku). Zdobył w tym czasie ogromną ilość pucharów, stając się żywą legendą klubu. Niestety, ostateczne rozstanie było dość chłodne i zabrakło godnego pożegnania gwiazdora na monachijskim stadionie.