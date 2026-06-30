MŚ 2026. Kto sensacyjnie pożegnał się z mistrzostwami?

Brazylia awansuje po trudnym meczu

Piłkarze z Ameryki Południowej walczyli o awans w Houston z dobrze dysponowaną Japonią. Azjatycki zespół niespodziewanie prowadził do przerwy po udanej akcji Kaishu Sano. Po zmianie stron pięciokrotni mistrzowie globu od razu ruszyli do odrabiania strat. Wyrównanie zapewnił w 56. minucie doświadczony pomocnik kadry narodowej Casemiro, skutecznie główkując. Niedługo potem bliski szczęścia był Vinicius Junior, jednak piłka po jego strzale uderzyła w słupek.

Brazylia do końca kontrolowała sytuację na boisku, choć rzadko stwarzała dogodne okazje strzeleckie. Rozstrzygnięcie nadeszło w doliczonym czasie gry po precyzyjnym podaniu Bruno Guimaraesa. Ostateczny cios zadał Gabriel Martinelli, który ustalił wynik tego bardzo zaciętego spotkania. Selekcjoner Carlo Ancelotti podczas spotkania z dziennikarzami szczególnie wyróżnił postawę strzelca pierwszej bramki. Włoski szkoleniowiec docenił wkład swojego zawodnika w końcowy sukces całej drużyny.

"- Jest on naturalnym liderem. (...) Jego wyrównujący gol był kluczowy - podkreślił włoski szkoleniowiec."

Dlaczego Niemcy i Holendrzy odpadli?

Sensacyjnie zakończyło się starcie w Bostonie, gdzie Niemcy zeszli z boiska pokonani. Europejski zespół wymieniał mnóstwo podań, ale Paragwajczycy skutecznie rozbijali ich schematyczne ataki. Ekipa z Ameryki Południowej objęła prowadzenie po uderzeniu głową Julio Enciso, na co celnym strzałem odpowiedział Kai Havertz. W dogrywce Jonathan Tah umieścił piłkę w siatce, jednak po analizie sędzia anulował to kluczowe dla meczu trafienie. O losach wyrównanego pojedynku przesądziły rzuty karne, w których lepiej zaprezentował się Paragwaj.

"- Skandaliczna decyzja o nieuznaniu gola. Jakiś żart - mówił bezpośrednio po meczu selekcjoner reprezentacji Niemiec Julian Nagelsmann."

Równie gigantycznych emocji dostarczył kibicom konkurs jedenastek w spotkaniu Maroka z Holandią. W regulaminowym czasie gry Cody Gakpo wyprowadził zespół z Europy na prowadzenie. Zespół z Afryki wyrównał w doliczonym czasie dzięki doskonałej główce Issy Diopa. W rzutach karnych trzej holenderscy gracze zawiedli, a awans drużynie z Maroka zapewnił ostatecznie Ismael Saibari. Tym samym kolejna uznana piłkarska potęga musiała przedwcześnie zakończyć udział w turnieju.