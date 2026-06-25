Dwa potężne trzęsienia ziemi w Wenezueli. Dramatyczny bilans ofiar

Skutki trzęsień ziemi w Wenezueli

Według amerykańskiej służby geologicznej, pierwsze trzęsienie ziemi w Wenezueli miało magnitudę 7,2, a kolejne osiągnęło 7,5. Agencja ostrzega, że liczba ofiar może być znacznie wyższa niż obecnie podawana. "Prawdopodobna jest wysoka liczba ofiar i duże zniszczenia" – napisano w komunikacie. Władze lokalne poinformowały, że dotychczas potwierdzono śmierć 32 osób i ponad 700 rannych. Szczególnie dotknięty jest stan La Guaira, skąd jeszcze nie napłynęły pełne dane.

Na materiałach wideo i zdjęciach zamieszczanych w mediach społecznościowych można zobaczyć chaos i panikę, jakie zapanowały na ulicach Caracas i innych miast. Wiele budynków mieszkalnych zostało zniszczonych, a zniszczenia są rozległe. Międzynarodowe lotnisko w pobliżu stolicy zostało zamknięte z powodu uszkodzeń.

Jak reaguje społeczność międzynarodowa?

Amparo Diaz, mieszkanka Caracas, opowiedziała stacji CNN o swoich przeżyciach podczas trzęsienia ziemi. "Usłyszałam 'ryk dobiegający spod ziemi'. Ściany się ruszały i czułam się, jakbym była w wodzie. Kuchnia się zawaliła. Ściana w salonie jest bliska zawalenia, jeszcze jeden ruch i się przewróci" – relacjonowała. W obawie przed dalszymi wstrząsami, wiele osób, w tym Diaz, postanowiło spędzić noc na zewnątrz.

Zarówno władze Stanów Zjednoczonych, jak i kilku państw Ameryki Łacińskiej, wyraziły gotowość do udzielenia pomocy Wenezueli. Prezydent USA Donald Trump na platformie Truth Social podkreślił, że trzęsienia spowodowały "druzgocącą liczbę" ofiar, a Stany Zjednoczone są "gotowe, chętne i mają możliwość pomocy". Wsparcie dla ofiar zadeklarowały także kraje takie jak Salwador, Ekwador, Argentyna, Urugwaj, Brazylia, Panama, Chile i Meksyk.

Co mówią liderzy Wenezueli?

Maria Corina Machado, liderka wenezuelskiej opozycji demokratycznej, która przebywa poza krajem, wyraziła solidarność z dotkniętymi katastrofą mieszkańcami. "Moje serce (...) i modlitwy są z każdym wenezuelskim domem w tych nieszczęsnych godzinach" – napisała na platformie X.

Były autorytarny przywódca Wenezueli Nicolas Maduro, obecnie przebywający w amerykańskim areszcie, również wydał komunikat w związku z trzęsieniem ziemi. "(...) maksymalna jedność, maksymalna solidarność i maksymalne działanie" – napisano w jego imieniu oraz jego żony, Cilii Flores.

Źródło PAP.