Od 1 września 2026 zmienią się zasady żywienia w szkołach

Kuratorium Oświaty w Katowicach przypomina, że od 1 września 2026 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące sprzedaży żywności dzieciom i młodzieży oraz żywienia zbiorowego w jednostkach systemu oświaty. Zmiany obejmą ofertę sklepików i automatów, ale też produkty wykorzystywane przy przygotowywaniu posiłków w szkołach i przedszkolach.

Podstawą prawną jest rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2026 roku w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. Akt opublikowano w Dzienniku Ustaw z 2026 roku pod pozycją 197. Rozporządzenie wydano na podstawie art. 52c ust. 6 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Przepisy regulują sprzedaż i posiłki w placówkach oświatowych

Nowe regulacje wskazują, jakie grupy środków spożywczych mogą być sprzedawane dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty. Jednocześnie precyzują wymagania dla produktów stosowanych w ramach żywienia zbiorowego, więc dotyczą zarówno szkolnego asortymentu, jak i codziennych posiłków przygotowywanych w placówkach.

Zgodnie z przepisami produkty wykorzystywane w żywieniu zbiorowym powinny być dobierane tak, aby pokrywały zapotrzebowanie na energię i podstawowe składniki odżywcze odpowiednio do wieku dzieci i młodzieży. Mają też być zgodne z aktualnymi normami żywienia dla populacji polskiej.

Zmiany obejmą warzywa, cukier, smażenie i ofertę sklepików szkolnych

Wśród nowych wymagań znalazły się zasady dotyczące komponowania posiłków oraz udziału warzyw i owoców w codziennym żywieniu. Przepisy odnoszą się także do stosowania produktów zbożowych, w tym pełnoziarnistych, oraz wykorzystywania nasion roślin strączkowych. Uregulowano również częstotliwość podawania potraw smażonych.

Rozporządzenie obejmuje też ograniczenie zawartości cukrów, tłuszczu i soli w określonych grupach produktów. Dotyczy również zasad przygotowywania napojów oraz zawartości cukrów dodanych. W przepisach uwzględniono ponadto zróżnicowane źródła białka.

Nowe przepisy obejmą też produkty oferowane dzieciom i młodzieży w sklepikach szkolnych, automatach oraz innych punktach sprzedaży działających na terenie jednostek systemu oświaty. To oznacza, że także szkolny asortyment będzie musiał spełniać wskazane w rozporządzeniu wymagania żywieniowe.

Rozporządzenie zacznie obowiązywać 1 września 2026 roku

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2026 roku wejdzie w życie 1 września 2026 roku. Kuratorium przypomina o tym terminie, bo od tego dnia placówki będą musiały stosować nowe zasady sprzedaży żywności i organizacji posiłków.

Kuratorium zachęca, by z treścią rozporządzenia i nowymi wymaganiami już teraz zapoznali się dyrektorzy szkół i placówek, osoby odpowiedzialne za organizację żywienia zbiorowego, pracownicy stołówek szkolnych i przedszkolnych oraz podmioty prowadzące sprzedaż żywności na terenie jednostek systemu oświaty.

Artykuł stworzony przy wykorzystaniu narzędzi AI