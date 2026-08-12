Ruszyła 8. edycja Nagrody PAP im. Ryszarda Kapuścińskiego

Nagroda nosi imię Ryszarda Kapuścińskiego – reportera, publicysty i wieloletniego korespondenta Polskiej Agencji Prasowej. Jej celem jest wyróżnianie materiałów pomagających lepiej rozumieć współczesny świat oraz spełniających najwyższe standardy profesjonalizmu dziennikarskiego. Zgłoszenia przyjmowane są w czterech kategoriach: Tekst, Audio, Foto oraz Wideo. Laureaci każdej z kategorii otrzymają nagrodę w wysokości 20 tys. zł.

Do konkursu można zgłaszać materiały opublikowane w prasie, serwisach agencji prasowych lub wyemitowane w mediach elektronicznych (radio, telewizja, portale internetowe, media społecznościowe, autorskie kanały tematyczne, streamy internetowe, festiwale) w okresie od 15 sierpnia 2025 r. do 15 sierpnia 2026 r.

W kategorii Foto dopuszczalne są również zdjęcia niepublikowane. W przypadku zgłoszenia pojedynczej fotografii musi ona zostać wykonana w okresie objętym konkursem. W przypadku fotoreportażu co najmniej cztery zdjęcia wchodzące w skład zgłoszenia muszą pochodzić z tego okresu.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udziału, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: https://nagrodakapuscinskiego.pap.pl/zgloszenia-redakcja

8. edycja Nagrody PAP im. Ryszarda Kapuścińskiego odbywa się pod Patronatem Honorowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Patronami medialnymi konkursu są Polskie Radio, Press oraz Polska Press Grupa. Nagroda PAP im. Ryszarda Kapuścińskiego została ustanowiona w 2010 roku, aby promować wartości bliskie zarówno Polskiej Agencji Prasowej, jak i patronowi wyróżnienia. Po blisko 10 latach przerwy konkurs został reaktywowany w 2024 roku.