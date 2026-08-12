Prezydent o Bałtyku: Czy to naprawdę wewnętrzne wody NATO?

Czy Bałtyk to wewnętrzne wody NATO?

Podczas uroczystości chrztu fregaty ORP Wicher prezydent Karol Nawrocki zaznaczył, że być może w ostatnich latach ulegliśmy przekonaniu, że Morze Bałtyckie to wewnętrzny akwen NATO; tak do końca nie jest. Zwrócił uwagę na konieczność zachowania czujności w obliczu zagrożeń z Rosji.

Zagrożenia ze strony Rosji

Prezydent wymienił zagrożenia, które mogą pochodzić z Rosji, w tym obecność rosyjskiej floty, zmilitaryzowany obwód królewiecki oraz tzw. flotę cieni. Podkreślił znaczenie polskiej Marynarki Wojennej, która codziennie angażuje się w działania związane z wojną hybrydową. Polski marynarz, polski żołnierz, polskie siły specjalne zawsze będą walczyć o piękne polskie Morze Bałtyckie, które jest nasze i które dzielimy z naszymi sojusznikami ze Skandynawii i z państw bałtyckich – mówił prezydent.

Projekt Miecznik i przyszłość polskiej floty

Prezydent zapewnił, że niezależnie od wyników przyszłych wyborów parlamentarnych, projekt Miecznik zostanie doprowadzony do końca. Zagwarantował też kadrze oficerskiej i całej marynarce, że „niezależnie od tego, co przyniosą kolejne wybory parlamentarne”, będzie „dbał o to, aby projekt Miecznik doszedł do swojego szczęśliwego końca i aby trzy wielozadaniowe fregaty strzegły Polskiego Morza”. ORP Wicher jest pierwszą z trzech nowoczesnych fregat zamówionych w 2021 roku, które w przyszłości mają stanowić fundament siły bojowej polskiej floty.

Źródło PAP.