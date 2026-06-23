Pozwolenia rosną, a budowy wstrzymane. Ekspertka wskazuje różnice

Najnowsze dane o rynku mieszkaniowym w Polsce

Dane Głównego Urzędu Statystycznego z maja 2026 roku pokazują, że liczba mieszkań i domów oddanych do użytku wyniosła 15,3 tysiąca, co stanowi wzrost o 3,7 procent w porównaniu do maja 2025 roku, ale spadek o 0,6 procent w stosunku do poprzedniego miesiąca. Firmy deweloperskie dostarczyły 9,5 tysiąca mieszkań, co oznacza wzrost o blisko 2 procent rok do roku, ale niewielki spadek miesiąc do miesiąca. Inwestorzy indywidualni oddali 5,3 tysiąca lokali, co stanowi wynik o 5,7 procent lepszy niż rok wcześniej.

Czy liczba nowych budów wzrasta?

Z danych wynika, że od stycznia do maja 2026 roku w Polsce oddano 76,2 tysiąca mieszkań i domów, co jest o 0,5 procent mniej niż w analogicznym okresie 2025 roku. To już drugi rok z rzędu, gdy liczba ta nie przekracza 77 tysięcy lokali. Dla porównania, w rekordowym 2023 roku oddano blisko 93,6 tysiąca mieszkań. Katarzyna Kuniewicz z Otodom uważa, że liczba mieszkań oddawanych do użytkowania powinna wzrosnąć w kolejnych miesiącach, dzięki dużej liczbie budów rozpoczętych w 2024 roku, głównie przez deweloperów.

Zdecydowanie najbardziej pozytywnym sygnałem płynącym z danych GUS za styczeń-maj 2026 roku jest liczba wydanych pozwoleń na budowę. Łącznie wszystkie grupy inwestorów uzyskały zgody na realizację 119,9 tys. lokali, czyli o 16,3 proc. więcej niż przed rokiem.

W maju wydano 23,7 tysiąca pozwoleń, co oznacza wzrost o 13 procent rok do roku, choć jednocześnie spadek o 13,8 procent względem szczególnie aktywnego kwietnia.

Głównym motorem wzrostu liczby pozwoleń są firmy deweloperskie, które w pierwszych pięciu miesiącach 2026 roku uzyskały 79,5 tysiąca pozwoleń, co stanowi wzrost o 21,7 procent rok do roku. Różnica między liczbą wydanych pozwoleń a rozpoczętymi budowami wynosi ponad 25 tysięcy lokali, co oznacza, że co piąte uzyskane pozwolenie nie doczekało się jeszcze realizacji. W analogicznym okresie 2025 roku nadwyżka ta wynosiła około 8 tysięcy. Firmy deweloperskie gromadzą zapasy pozwoleń, co może być wyrazem ostrożności w obliczu wyższych kosztów materiałów budowlanych i niepewności regulacyjnej.

Jakie są perspektywy dla rynku mieszkaniowego?

Aktywność inwestorów indywidualnych również wzrasta. W pierwszych pięciu miesiącach 2026 roku rozpoczęli oni budowę 34,5 tysiąca domów i mieszkań, co jest najlepszym wynikiem w tym segmencie od 2021 roku. W segmencie budownictwa społeczno-czynszowego wydano pozwolenia na budowę 2,3 tysiąca lokali, a faktyczne budowy rozpoczęto dla 1,4 tysiąca, co stanowi wzrost o 29 procent rok do roku. Na koniec maja 2026 roku w budowie pozostawało 857,3 tysiąca mieszkań, co jest pozytywnym sygnałem dla przyszłej podaży.

Źródło PAP.