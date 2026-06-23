Pozwolenia rosną, a budowy wstrzymane. Ekspertka wskazuje różnice

PAP
PAP
2026-06-23 10:35

Dane Głównego Urzędu Statystycznego za maj 2026 roku pokazują, że mimo rosnącej liczby wydanych pozwoleń na budowę, liczba faktycznie rozpoczętych budów nie wzrasta. Ekspertka Otodom, Katarzyna Kuniewicz, wskazuje na różnice między planami a realizacją inwestycji.

Konstrukcja dachu nowego domu z drewnianymi krokwiami i słupami, gotowa do pokrycia, na tle nieba. Obraz ilustruje problem wstrzymanych budów, o którym możesz przeczytać więcej na naszym portalu.
Autor: Saeed A. Khokhar/ Pexels.com

Najnowsze dane o rynku mieszkaniowym w Polsce

Dane Głównego Urzędu Statystycznego z maja 2026 roku pokazują, że liczba mieszkań i domów oddanych do użytku wyniosła 15,3 tysiąca, co stanowi wzrost o 3,7 procent w porównaniu do maja 2025 roku, ale spadek o 0,6 procent w stosunku do poprzedniego miesiąca. Firmy deweloperskie dostarczyły 9,5 tysiąca mieszkań, co oznacza wzrost o blisko 2 procent rok do roku, ale niewielki spadek miesiąc do miesiąca. Inwestorzy indywidualni oddali 5,3 tysiąca lokali, co stanowi wynik o 5,7 procent lepszy niż rok wcześniej.

Czy liczba nowych budów wzrasta?

Z danych wynika, że od stycznia do maja 2026 roku w Polsce oddano 76,2 tysiąca mieszkań i domów, co jest o 0,5 procent mniej niż w analogicznym okresie 2025 roku. To już drugi rok z rzędu, gdy liczba ta nie przekracza 77 tysięcy lokali. Dla porównania, w rekordowym 2023 roku oddano blisko 93,6 tysiąca mieszkań. Katarzyna Kuniewicz z Otodom uważa, że liczba mieszkań oddawanych do użytkowania powinna wzrosnąć w kolejnych miesiącach, dzięki dużej liczbie budów rozpoczętych w 2024 roku, głównie przez deweloperów.

Zdecydowanie najbardziej pozytywnym sygnałem płynącym z danych GUS za styczeń-maj 2026 roku jest liczba wydanych pozwoleń na budowę. Łącznie wszystkie grupy inwestorów uzyskały zgody na realizację 119,9 tys. lokali, czyli o 16,3 proc. więcej niż przed rokiem.

W maju wydano 23,7 tysiąca pozwoleń, co oznacza wzrost o 13 procent rok do roku, choć jednocześnie spadek o 13,8 procent względem szczególnie aktywnego kwietnia.

Głównym motorem wzrostu liczby pozwoleń są firmy deweloperskie, które w pierwszych pięciu miesiącach 2026 roku uzyskały 79,5 tysiąca pozwoleń, co stanowi wzrost o 21,7 procent rok do roku. Różnica między liczbą wydanych pozwoleń a rozpoczętymi budowami wynosi ponad 25 tysięcy lokali, co oznacza, że co piąte uzyskane pozwolenie nie doczekało się jeszcze realizacji. W analogicznym okresie 2025 roku nadwyżka ta wynosiła około 8 tysięcy. Firmy deweloperskie gromadzą zapasy pozwoleń, co może być wyrazem ostrożności w obliczu wyższych kosztów materiałów budowlanych i niepewności regulacyjnej.

Jakie są perspektywy dla rynku mieszkaniowego?

Aktywność inwestorów indywidualnych również wzrasta. W pierwszych pięciu miesiącach 2026 roku rozpoczęli oni budowę 34,5 tysiąca domów i mieszkań, co jest najlepszym wynikiem w tym segmencie od 2021 roku. W segmencie budownictwa społeczno-czynszowego wydano pozwolenia na budowę 2,3 tysiąca lokali, a faktyczne budowy rozpoczęto dla 1,4 tysiąca, co stanowi wzrost o 29 procent rok do roku. Na koniec maja 2026 roku w budowie pozostawało 857,3 tysiąca mieszkań, co jest pozytywnym sygnałem dla przyszłej podaży.

Źródło PAP.

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