Ranking Perspektyw 2026. To najlepsze polskie uczelnie

Jakie uczelnie wyróżnia Ranking Perspektyw 2026?

Na uroczystości w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie wręczono nagrody dla najlepszych uczelni według Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2026. W kategorii uczelni akademickich na pierwszym miejscu znalazły się ex aequo Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Jagielloński. Wśród uczelni zawodowych triumfowała Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Koszalinie.

Waldemar Siwiński, inicjator i kierownik rankingów Perspektyw oraz założyciel Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, podkreślił, że: „nie ma ani jednego studenta w Polsce, który by nie zajrzał przynajmniej do Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy” przed podjęciem decyzji co do wyboru uczelni. - Po prostu można mieć swoje typy, (...) natomiast do rankingu się zagląda, bo ułatwia porównania i dalsze wybory - powiedział.

Jak ranking wpływa na polskie uczelnie?

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek zaznaczył, że ten ranking jest niezwykle istotny dla resortu nauki, ponieważ wpływa na podniesienie jakości edukacji na polskich uczelniach, zarówno publicznych, jak i niepublicznych oraz zawodowych i akademickich. W rozmowie minister dodał, że ranking pokazuje, iż w Polsce „mamy świetne uczelnie, ale też, że mamy nad czym pracować, żeby myśl europejską dogonić w jak najszybszym czasie”. - To wszystko da się zrobić, tylko musimy jednoznacznie diagnozować problemy, które są w polskiej nauce - stwierdził Kulasek.

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Alojzy Nowak, wskazał, że wyzwaniem dla jego uczelni jest przede wszystkim „zadbanie o najzdolniejszą młodzież”, a także kwestie materialne, w tym m.in. odnowa akademików. - Powinna być taka ładna kompilacja - z jednej strony wspierania badań, z drugiej strony wspierania dydaktyki, a z trzeciej strony wspierania kwestii materialnych. Bo internacjonalizacja i umiędzynarodowienie, ale także danie możliwości studiowania na Uniwersytecie Warszawskim młodzieży wywodzącej się z różnych środowisk z Polski (...) wymaga tego typu wsparcia - powiedział prof. Nowak.

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy, publikowany corocznie przez Fundację Edukacyjną Perspektywy, jest uznawany za „najbardziej kompletną i aktualną mapę polskiego szkolnictwa wyższego”. Obejmuje on trzy uzupełniające się rankingi: uczelni akademickich, zawodowych oraz kierunków studiów. Ranking uzupełnia także zestawienie według typów uczelni, gdzie m.in. wśród uczelni niepublicznych akademickich na pierwszym miejscu jest ponownie Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie. Pełne wyniki rankingu dostępne są pod adresem: ranking.perspektywy.pl

Fundacja Edukacyjna Perspektywy wspiera i promuje edukację, zwłaszcza szkolnictwo wyższe. W jej władzach zasiadają obecni i byli rektorzy polskich uczelni oraz osoby zaangażowane w rozwój edukacji. Fundacja organizuje debaty i seminaria oraz prowadzi kampanie informacyjne dla maturzystów i studentów w ośrodkach akademickich w całej Polsce. Publikuje też ogólnopolskie rankingi uczelni i szkół średnich.

Źródło PAP.