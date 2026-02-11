Tłusty Czwartek rozpala apetyt

Tłusty Czwartek to ruchome święto, którego data zależy od Wielkanocy. Zawsze wypada w ostatni czwartek przed Wielkim Postem, który rozpoczyna się Środą Popielcową. W 2026 roku, zgodnie z kalendarzem, będziemy świętować 12 lutego. To idealny moment, aby bez wyrzutów sumienia zanurzyć się w słodkiej przyjemności, zanim nadejdzie czas postu.

Śmiech z MEMÓW to zdrowie i spalanie kalorii!

W Tłusty Czwartek, kiedy wszyscy liczą pączki, a nie kalorie, warto pamiętać, że śmiech to nie tylko doskonałe lekarstwo na chandrę, ale także sprzymierzeniec w walce z nadprogramowymi kaloriami. Chociaż dokładne dane dotyczące spalania kalorii przez śmiech z memów są trudne do oszacowania, ogólnie przyjmuje się, że intensywny śmiech może przyspieszyć tętno i metabolizm. To oznacza, że każda dawka dobrego humoru, zwłaszcza ta wywołana przez zabawne internetowe memy, przyczynia się do niewielkiego wydatku energetycznego. Im częściej i serdeczniej się śmiejesz, tym więcej kalorii spalasz. Traktuj więc przeglądanie memów jako swój mały, słodki trening w Tłusty Czwartek!

Jak śmiech wpływa na organizm?

Śmiech to naturalny mechanizm, który angażuje wiele mięśni, w tym mięśnie brzucha, przepony i twarzy. Kiedy się śmiejesz, twoje serce bije szybciej, zwiększa się przepływ krwi i zużycie tlenu, co bezpośrednio przekłada się na spalanie kalorii. Dodatkowo, śmiech redukuje stres i poprawia nastrój, co również może mieć pozytywny wpływ na metabolizm.

Krótka historia pączka

Tradycja Tłustego Czwartku ma korzenie sięgające starożytności, kiedy to świętowano odejście zimy i nadejście wiosny, obfitując w tłuste potrawy. W Polsce zwyczaj ten ewoluował, a pączki stały się jego nieodłącznym elementem. Co ciekawe, dawniej pączki nadziewano słoniną, boczkiem i mięsem i obficie zapijano! Dziś pączki symbolizują dostatek i radość, a ich spożywanie ma zapewnić szczęście na cały rok.

Nie tylko pączki – inne słodkości na Tłusty Czwartek

Chociaż pączki są królem Tłustego Czwartku, nie zapominajmy o innych przysmakach! Faworki, zwane też chrustami, to kolejna tradycyjna pozycja na karnawałowym stole. W niektórych regionach Polski popularne są również racuchy czy ruchańce drożdżowe. Cukiernie prześcigają się w pomysłach, oferując pączki o coraz bardziej wyszukanych smakach, od klasycznej marmolady i róży, po pistację, słony karmel czy nadzienia ciasteczkowe. Bez względu na to, co wybierzesz, pamiętaj, że Tłusty Czwartek to czas radości i celebrowania słodkich przyjemności.