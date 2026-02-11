MEMY na Tłusty Czwartek 2026. Śmiech spala kalorie!

Redakcja Eska Regiony
2026-02-11 8:41

Tłusty Czwartek to dzień, w którym kalorie przestają mieć znaczenie, a królują pączki i faworki. W 2026 roku to słodkie święto przypada wyjątkowo wcześnie, bo już 12 lutego, zaledwie dwa dni przed Walentynkami. Ale czy wiesz, że śmiech, zwłaszcza ten wywołany internetowymi memami, może pomóc spalić część tych pączkowych grzeszków?

Tłusty Czwartek rozpala apetyt

Tłusty Czwartek to ruchome święto, którego data zależy od Wielkanocy. Zawsze wypada w ostatni czwartek przed Wielkim Postem, który rozpoczyna się Środą Popielcową. W 2026 roku, zgodnie z kalendarzem, będziemy świętować 12 lutego. To idealny moment, aby bez wyrzutów sumienia zanurzyć się w słodkiej przyjemności, zanim nadejdzie czas postu.

Śmiech z MEMÓW to zdrowie i spalanie kalorii!

W Tłusty Czwartek, kiedy wszyscy liczą pączki, a nie kalorie, warto pamiętać, że śmiech to nie tylko doskonałe lekarstwo na chandrę, ale także sprzymierzeniec w walce z nadprogramowymi kaloriami. Chociaż dokładne dane dotyczące spalania kalorii przez śmiech z memów są trudne do oszacowania, ogólnie przyjmuje się, że intensywny śmiech może przyspieszyć tętno i metabolizm. To oznacza, że każda dawka dobrego humoru, zwłaszcza ta wywołana przez zabawne internetowe memy, przyczynia się do niewielkiego wydatku energetycznego. Im częściej i serdeczniej się śmiejesz, tym więcej kalorii spalasz. Traktuj więc przeglądanie memów jako swój mały, słodki trening w Tłusty Czwartek!

Jak śmiech wpływa na organizm?

Śmiech to naturalny mechanizm, który angażuje wiele mięśni, w tym mięśnie brzucha, przepony i twarzy. Kiedy się śmiejesz, twoje serce bije szybciej, zwiększa się przepływ krwi i zużycie tlenu, co bezpośrednio przekłada się na spalanie kalorii. Dodatkowo, śmiech redukuje stres i poprawia nastrój, co również może mieć pozytywny wpływ na metabolizm.

Krótka historia pączka

Tradycja Tłustego Czwartku ma korzenie sięgające starożytności, kiedy to świętowano odejście zimy i nadejście wiosny, obfitując w tłuste potrawy. W Polsce zwyczaj ten ewoluował, a pączki stały się jego nieodłącznym elementem. Co ciekawe, dawniej pączki nadziewano słoniną, boczkiem i mięsem i obficie zapijano! Dziś pączki symbolizują dostatek i radość, a ich spożywanie ma zapewnić szczęście na cały rok.

Nie tylko pączki – inne słodkości na Tłusty Czwartek

Chociaż pączki są królem Tłustego Czwartku, nie zapominajmy o innych przysmakach! Faworki, zwane też chrustami, to kolejna tradycyjna pozycja na karnawałowym stole. W niektórych regionach Polski popularne są również racuchy czy ruchańce drożdżowe. Cukiernie prześcigają się w pomysłach, oferując pączki o coraz bardziej wyszukanych smakach, od klasycznej marmolady i róży, po pistację, słony karmel czy nadzienia ciasteczkowe. Bez względu na to, co wybierzesz, pamiętaj, że Tłusty Czwartek to czas radości i celebrowania słodkich przyjemności.

Bracia Filipek pieką dla Krakowian pyszne pączki

