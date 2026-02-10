Ceny pączków u Magdy Gessler w 2026 roku. Ile zapłacimy na Tłusty Czwartek?

W 2026 roku Tłusty Czwartek przypada 12 lutego, a w słynnej warszawskiej cukierni "Słodki Słony", prowadzonej przez Magdę i Larę Gessler, przygotowania idą pełną parą. Jak co roku, oferta kusi smakoszy, ale ceny mogą przyprawić o zawrót głowy. Za klasycznego pączka z nadzieniem różanym lub malinowym trzeba zapłacić 25 zł za sztukę. Jeśli masz ochotę na wersję z czekoladą, śliwką lub adwokatem, musisz przygotować się na wydatek rzędu 26 zł.

Jak zmieniały się ceny na przestrzeni lat?

Tegoroczne ceny, choć wysokie, wpisują się w trend, który obserwujemy od dawna. Warto przypomnieć, jak rosły apetyty, a wraz z nimi kwoty na paragonach w cukierni "Słodki Słony":

2026: 25-26 zł

25-26 zł 2025: 23-24 zł

23-24 zł 2024: 22 zł

22 zł 2023: 18 zł

18 zł 2022: 15 zł

15 zł 2021: 11 zł

Jak widać, w ciągu zaledwie 5 lat cena najpopularniejszych pączków wzrosła ponad dwukrotnie. To pokazuje, że słodka tradycja staje się coraz bardziej luksusowym wydatkiem.

Faworki i inne słodkości od Magdy Gessler

Jeśli pączki to za mało, w ofercie "Słodki Słony" znajdziesz również inne przysmaki. Za opakowanie tradycyjnych faworków (chrustu) trzeba zapłacić aż 130 zł. Dostępne są także mini pączki bez nadzienia, sprzedawane w opakowaniu za 80 zł.

Skąd biorą się tak wysokie ceny?

Właścicielki cukierni wielokrotnie tłumaczyły, że za wysokimi cenami stoi bezkompromisowa jakość. Lara Gessler w jednej z rozmów podkreślała, że do wypieków używane są wyłącznie naturalne, wysokiej jakości składniki, takie jak prawdziwe masło i jaja, a cały proces produkcji odbywa się ręcznie. To, w połączeniu z renomą nazwiska Gessler, tworzy produkt premium, za który klienci są gotowi płacić. Mimo kontrowersji, co roku przed cukiernią ustawiają się długie kolejki, a niektórzy planują podróż do Warszawy specjalnie po to, by spróbować tych słynnych wypieków.