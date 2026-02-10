Najważniejsze w skrócie:

Co się zmienia? Do Sejmu trafił gotowy projekt ustawy, która ma na celu stworzenie w Polsce oficjalnego systemu do monitorowania, raportowania i badania Niezidentyfikowanych Zjawisk Anomalnych (UAP/UFO).

Petycję wraz z projektem ustawy złożył dr inż. Adam Jan Zwierzyński. Apeluje on do posłów o podjęcie inicjatywy ustawodawczej i zebranie 15 podpisów, aby projekt trafił pod obrady. Kluczowe propozycje: Projekt zakłada m.in. wprowadzenie jednolitych procedur raportowania dla pilotów cywilnych i wojskowych oraz powołanie międzyresortowej komórki badawczej, która będzie analizować dane w sposób naukowy.

Koniec z zamiataniem pod dywan? Procedury dla pilotów i wojska

Głównym celem petycji, która wpłynęła do Sejmu, jest przerwanie wieloletniego tabu wokół Niezidentyfikowanych Zjawisk Anomalnych. Autor, dr inż. Adam Jan Zwierzyński, argumentuje, że obecny brak oficjalnych procedur tworzy niebezpieczną lukę w systemie bezpieczeństwa państwa. Piloci, zarówno cywilni, jak i wojskowi, często obawiają się zgłaszania nietypowych obserwacji z lęku przed stygmatyzacją i negatywnymi konsekwencjami zawodowymi. Projekt ustawy ma to zmienić, wprowadzając ujednolicone i odtajnione ścieżki raportowania incydentów dla nich oraz dla kontrolerów ruchu lotniczego. Dzięki temu państwo zyskałoby dostęp do cennych danych, które do tej pory były tracone.

Bezpieczeństwo Polski priorytetem. Powstanie polskie „biuro ds. UAP”?

Projekt ustawy zakłada powołanie wyspecjalizowanej, międzyresortowej komórki badawczej. Jej zadaniem byłoby gromadzenie, weryfikacja i naukowa analiza danych dotyczących zjawisk UAP. Taki organ miałby działać na wzór amerykańskiego biura AARO (All-domain Anomaly Resolution Office), które zostało utworzone w ramach Departamentu Obrony USA.

Jak podkreśla autor petycji, w dobie rosnących zagrożeń hybrydowych i dynamicznego rozwoju technologii bezzałogowych (dronów), zdolność do odróżniania konwencjonalnych zagrożeń od zjawisk prawdziwie anomalnych jest kluczowa dla suwerenności polskiej przestrzeni powietrznej. Utworzenie takiej komórki postawiłoby Polskę w roli regionalnego lidera w zakresie nowoczesnego rozpoznania i wzmocniło współpracę w ramach NATO.

Polacy chcą jawności? Piłka po stronie posłów

Inicjatywa ma silne poparcie społeczne. Jak czytamy w uzasadnieniu petycji, badania opinii publicznej - jej autor nie wymienia źródła - wskazują, że aż 61% Polaków oczekuje od państwa pełnej transparentności w kwestii zjawisk UAP. Projekt ustawy jest więc bezpośrednią odpowiedzią na te oczekiwania. Proponowane przepisy zakładają nie tylko rygorystyczne, naukowe podejście do badań, ale także zwiększenie jawności działań państwa wobec obywateli. Teraz los projektu leży w rękach parlamentarzystów. Zgodnie z Regulaminem Sejmu, aby projekt ustawy mógł być procedowany jako inicjatywa poselska, musi go poprzeć grupa co najmniej 15 posłów. Autor petycji zaapelował do nich o zebranie wymaganych podpisów i wniesienie projektu pod obrady.

