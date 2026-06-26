Karol III zapłacił milionowe podatki

Król Karol III podjął historyczną decyzję, ujawniając kwoty swoich podatków jako pierwszy monarcha w historii Wielkiej Brytanii. Buckingham Palace ogłosił, że w latach podatkowych 2023-24 i 2024-25 król zapłacił odpowiednio 11,7 miliona i 12,9 miliona funtów. Te środki zostały formalnie przekazane do Urzędu Skarbowo-Celnego Jego Królewskiej Mości. Ujawnienie tych informacji ma na celu unowocześnienie monarchii oraz zwiększenie jej przejrzystości. BBC oszacowało, że w ubiegłym roku król znalazł się wśród stu największych płatników podatków w Wielkiej Brytanii.

Dlaczego ujawnienie podatków jest ważne?

Decyzja o ujawnieniu tych danych ma na celu unowocześnienie monarchii oraz zwiększenie jej przejrzystości. BBC oszacowało, że w ubiegłym roku król znalazł się wśród stu największych płatników podatków w Wielkiej Brytanii. Książę William, jako następca tronu, zapłacił w ostatnim roku podatkowym 7,8 miliona funtów, a od momentu objęcia tytułu księcia Walii jego łączna suma wpłaconych podatków przekroczyła 20 milionów funtów.

Co z dotacjami dla rodziny królewskiej?

W oświadczeniu dworu znalazły się również informacje dotyczące Sovereign Grant – państwowej dotacji, która finansuje oficjalne obowiązki publiczne rodziny królewskiej, wynagrodzenia pracowników dworu oraz utrzymanie rezydencji królewskich. W roku finansowym 2025/26 dotacja ta wyniosła 132,1 miliona funtów, co stanowi wzrost w porównaniu do 86,3 miliona funtów w roku 2024/25. Znaczna część tej dotacji została przeznaczona na ochronę zabytkowych pałaców, określanych jako "ikoniczne". Wzrost Sovereign Grant jest także wynikiem zwiększenia zysków z nieruchomości, które formalnie należą do dworu, ale są zarządzane przez niezależną instytucję publiczną. Dochody te, w tym z dzierżawy terenów pod farmy wiatrowe, trafiają do budżetu państwa.

Jakie są plany dotyczące Pałacu Buckingham?

W obecnym roku finansowym dotacja wynosi niemal 138 milionów funtów, co związane jest z końcową fazą renowacji Pałacu Buckingham. Po zakończeniu remontu dwór planuje ograniczenie dotacji. Ponadto, potwierdzono, że Karol III nie zamierza zamieszkać na stałe w Pałacu Buckingham po zakończeniu prac, a celem jest zwiększenie dostępności pałacu dla zwiedzających.

Źródło PAP.